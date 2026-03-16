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Esportes

Neymar passa em branco na véspera de última convocação antes da Copa

Astro dá assistência "sem querer" no empate entre Santos e Corinthians
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 15/03/2026 - 21:45
São Paulo
Soccer Football - Brasileiro Championship - Santos v Corinthians - Estadio Urbano Caldeira, Santos, Brazil - March 15, 2026 Santos' Neymar in action REUTERS/Thiago Bernardes
© REUTERS/Thiago Bernardes/Proibida reprodução

O atacante Neymar trouxe para si os holofotes neste domingo (15). O clássico diante do Corinthians, na Vila Belmiro, em Santos (SP), foi a última chance para o craque do Peixe mostrar a Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, que merece estar na convocação desta segunda-feira (16), a última antes da lista definitiva para a Copa do Mundo. O Brasil tem amistosos contra a França e a Croácia marcados para os dias 26 e 31 de março, respectivamente.

O camisa 10, porém, foi discreto no empate por 1 a 1 pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, mesmo participando, "sem querer", do lance do gol santista, que deixou tudo igual no clássico - o atacante Memphis Depay abriu o marcador para o Timão. Aos 21 minutos da primeira etapa, a bola desviou na canela de Neymar após uma tentativa de passe do zagueiro Gabriel Paulista no meio. A sobra ficou com o centroavante Gabriel Barbosa, que disparou em direção à área e finalizou na saída do goleiro Hugo Souza.

O astro santista teve como melhor oportunidade de balançar as redes uma cabeçada, dentro da área, aos 36 minutos do segundo tempo, após cruzamento do meia Benjamin Rollheiser da intermediária. A conclusão saiu rente à trave esquerda do Corinthians.

Segundo o site Sofascore, especializado em estatísticas do futebol, Neymar teve 70% de eficiência nos passes, percentual abaixo da média do atacante na carreira. Em 2025, por exemplo, a média de acertos do fundamento foi de 80,5%. Ele recebeu nota 6,6 (o máximo é 10) pela atuação, a menor em dez jogos na temporada.

Neymar não atuava havia duas semanas. A presença dele era esperada no compromisso anterior do Peixe, terça-feira (10), contra o Mirassol, no Maião. Ancelotti, inclusive, foi ao interior paulista com a intenção de ver o camisa 10 de perto, já que o inseriu na pré-lista dos amistosos. O Santos, porém, optou por preservar o jogador, que vem convivendo com lesões, alegando necessidade de "controle de carga".

O empate na Vila Belmiro não foi bom para ninguém. O Santos, com seis pontos, segue na metade de baixo da classificação do Brasileirão. O Corinthians, com oito pontos, ainda está na parte de cima, apesar de não vencer há cinco jogos na temporada. O Timão ficou com dois homens a mais no fim da segunda etapa, após a expulsão do zagueiro Luan Peres, aos 42 minutos, e a lesão do lateral Vinícius Lira, aos 46, mas não aproveitou.

Verdão e Flu em alta; Inter em baixa

Além do clássico na Baixada Santista, outros quatro jogos movimentaram a tarde e o início da noite deste domingo. Destaque à briga pela liderança, reforçada por Palmeiras e Fluminense, que chegaram aos mesmos 13 pontos com os quais o São Paulo iniciou a rodada.

O Verdão recebeu o Mirassol no Allianz Parque, em São Paulo, e ganhou por 1 a 0. Quem balançou as redes foi o atacante Flaco Lopez. O time do interior paulista pressionou em busca do empate e teve oportunidades, mas não saiu do zero. Com a derrota, a primeira no Brasileirão deste ano, o Leão Caipira segue com seis pontos, no meio da tabela.

O Tricolor carioca venceu o Athletico-PR por 3 a 2 no Maracanã, em partida transmitida ao vivo pela Rádio Nacional. Os cariocas foram salvos pelo lateral Guilherme Arana, que fez o gol da vitória nos acréscimos da etapa final. O Furacão chegou a buscar o empate em 2 a 2 mesmo após a expulsão do meia Bruno Zapelli, mas não resistiu à pressão dos anfitriões. Os paranaenses têm sete pontos na classificação.

Outro tricolor na metade de cima é o Bahia, que foi a 11 pontos ao derrotar o Internacional por 1 a 0 no Beira-Rio, em Porto Alegre. O atacante Willian José marcou para o Esquadrão de Aço, que está no grupo dos quatro primeiros colocados, que dá vaga à fase de grupos da Libertadores, o chamado G-4. O Colorado, com apenas dois pontos, está na zona de rebaixamento, o Z-4, que reúne as quatro piores campanhas.

Quem se aproximou do G-4 foi o Coritiba, ao vencer o Remo por 1 a 0, gol do atacante Pedro Rocha, no Estádio Couto Pereira. A equipe da capital paranaense, atual campeã da Série B, foi a 10 pontos. O Leão Azul, que retornou à elite do Brasileirão após 32 anos, segue no Z-4, com três pontos.

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Edição:
Lílian Beraldo
Futebol Neymar campeonato brasileiro santos Fluminense Corinthians
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