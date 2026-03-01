logo ebc
Osasco é campeão da Copa Brasil de vôlei feminino

Paulistas batem Minas por 3 a 1 na decisão e levam taça
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 01/03/2026 - 08:14
São Paulo
01/03/2026 - Paulistas batem Minas por 3 a 1 na decião e levam taça. Foto: CBV/Divulgação
© CBV/Divulgação

O Osasco São Cristóvão Saúde é campeão da Copa do Brasil de vôlei feminino.

Neste sábado (28.02), no ginásio do Coringão, em Londrina (PR), a equipe comandada por Luizomar de Moura derrotou o Gerdau Minas por 3 sets a 1 (25/23, 26/28, 25/20 e 25/17) e faturou o título da Copa Brasil Feminina de Vôlei 2026.

A oposta argentina Bianca Cugno foi a maior pontuadora da decisão com 23 acertos.

O título deixou também o Osasco como o maior vencedor da Copa Brasil Os paulistas somam 5 taças e o Sesc Flamengo aparece com quatro títulos. 

vôlei feminino copa brasil Osasco Campeão
