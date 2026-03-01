Esportes
Osasco é campeão da Copa Brasil de vôlei feminino
Paulistas batem Minas por 3 a 1 na decisão e levam taça
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 01/03/2026 - 08:14
São Paulo
Versão em áudio
O Osasco São Cristóvão Saúde é campeão da Copa do Brasil de vôlei feminino.
Neste sábado (28.02), no ginásio do Coringão, em Londrina (PR), a equipe comandada por Luizomar de Moura derrotou o Gerdau Minas por 3 sets a 1 (25/23, 26/28, 25/20 e 25/17) e faturou o título da Copa Brasil Feminina de Vôlei 2026.
A oposta argentina Bianca Cugno foi a maior pontuadora da decisão com 23 acertos.
O título deixou também o Osasco como o maior vencedor da Copa Brasil Os paulistas somam 5 taças e o Sesc Flamengo aparece com quatro títulos.
Mais notícias
Internacional Com morte de Khamenei, Irã forma conselho de governo com aiatolá Arafi
dom, 01/03/2026 - 09:53
Internacional Brasil manifesta preocupação com escalada do conflito no Oriente Médio
dom, 01/03/2026 - 09:19
Educação Cursinhos populares podem aderir à rede de apoio federal até o dia 4
dom, 01/03/2026 - 09:18
Esportes Brasil é campeão sul-americano sub-20 feminino
dom, 01/03/2026 - 08:37
Esportes Osasco é campeão da Copa Brasil de vôlei feminino
dom, 01/03/2026 - 08:14
Geral Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 160 milhões
dom, 01/03/2026 - 07:54