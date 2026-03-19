Palmeiras derrota Botafogo e assume liderança do Campeonato Brasileiro
O Palmeiras é o novo líder da Série A do Campeonato Brasileiro. O Verdão garantiu a ponta da classificação após derrotar o Botafogo por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (18) no Allianz Parque. O destaque da partida foi o colombiano Jhon Arias, que marcou seu primeiro gol pela equipe paulista.
NO NOSSO JOGO 500 DE BRASILEIRO NO PALESTRA ITALIA/ALLIANZ PARQUE, TERCEIRA VITÓRIA SEGUIDA SOBRE O BOTAFOGO E 25 PARTIDAS DE INVENCIBILIDADE COMO MANDANTE! AVANTI! 💚⚽— SE Palmeiras (@Palmeiras) March 19, 2026
🏆 Palmeiras 2x1 Botafogo
⚽ Allan e Jhon Arias. pic.twitter.com/cCXP6v4pN6
Com este resultado a equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira chegou aos 16 pontos. Já o Alvinegro de General Severiano caiu para a 18ª posição com apenas três pontos.
Jogando em casa, o Palmeiras abriu uma vantagem de dois gols graças ao faro de gol de Allan, aos oito minutos do primeiro tempo, e de Arias, aos seis da etapa final. Sete minutos depois Danilo descontou para o Botafogo, mas o placar não sofreu mais alterações até o apito final.
Queda do São Paulo
O Verdão conseguiu assumir a liderança porque o São Paulo, que estava na ponta da tabela até então, foi derrotado por 1 a 0 pelo Atlético-MG em Belo Horizonte. O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro Iván Román.
O GALO vence o São Paulo pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro por 1x0!
Após o revés fora de casa, a equipe do técnico Roger Machado permanece com 16 pontos, mas com um saldo de gols pior do que o Palmeiras. Agora o São Paulo é o vice-líder da competição.
Virada do Vasco
Na partida transmitida pela Rádio Nacional, o Vasco venceu o Fluminense de virada por 3 a 2 no estádio do Maracanã. O Tricolor das Laranjeiras chegou a abrir uma vantagem com gols de Canobbio e Hércules. Porém, o Cruzmaltino não desistiu e conseguiu virar o placar graças ao faro de gol de Spinelli, Nuno e Thiago Mendes.
NUNO, SPINELLI E THIAGO MENDES MARCAM, O TIME DA VIRADA VIRA MAIS UMA E VENCE O FLUMINENSE!
Outros resultados:
Bahia 2 x 0 Bragantino
Athletico-PR 2 x 1 Cruzeiro
Mirassol 0 x 1 Coritiba
Santos 1 x 2 Internacional