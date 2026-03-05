logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Palmeiras derrota Novorizontino e fica perto do título paulista

Verdão contou com gol de Flaco López para triunfar por 1 a 0
Agência Brasil
Publicado em 04/03/2026 - 23:11
Rio de Janeiro
palmeiras, novorizontino, campeonato paulista
© Cesar Greco/Palmeiras/Direitos Reservados

O Palmeiras deu um importante passo na busca pelo título do Campeonato Paulista. Jogando na Arena Barueri, na noite desta quarta-feira (4), o Verdão derrotou o Novorizontino pelo placar de 1 a 0 no primeiro jogo da final da competição.

Desta forma, a equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira precisa apenas de um empate, no próximo domingo (8) a partir das 20h30 (horário de Brasília) no estádio Jorge Ismael de Biasi, para garantir o seu 27º título Paulista. Já o time de Enderson Moreira precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para conquistar o título inédito no tempo regulamentar. Já o triunfo do Tigre por apenas um gol de vantagem força a disputa de pênaltis.

A vitória do Palmeiras teve dois protagonistas. O primeiro foi o atacante argentino Flaco López, que marcou o gol da vitória do Verdão aos 34 minutos do primeiro tempo com um chute colocado. O segundo destaque foi o goleiro Carlos Miguel, que defendeu cobrança de pênalti de Robson aos 46 minutos da etapa inicial para garantir a vitória do Porco.

Relacionadas
palmeiras, fluminense, brasileiro
Palmeiras derrota Fluminense e mantém liderança do Brasileiro
01/03/2026 - Novorizontino elimina Corinthians e está na final do Paulistão. Tigre confirma vaga na decisão com 1 a 0, gol de Mayk, no Timão. Foto: Juan Rodrigues / Novorizontino
Novorizontino elimina Corinthians e chega à final do Paulistão
leonardo jardim, flamengo
Técnico Leonardo Jardim é anunciado pelo Flamengo
Edição:
Fábio Lisboa
esportes Futebol Palmeiras Novorizontino Campeonato Paulista
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
palmeiras, novorizontino, campeonato paulista
Esportes Palmeiras derrota Novorizontino e fica perto do título paulista
qua, 04/03/2026 - 23:11
brasil, venezuela, seleção feminina
Esportes Seleção feminina perde de 2 a 1 para Venezuela em amistoso
qua, 04/03/2026 - 22:26
04/03/2026 - A Polícia Federal lamenta informar que Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, um dos presos na Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quarta-feira (4/3), atentou contra a própria vida, enquanto se encontrava sob custódia da instituição na Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais. Foto: PM MG/Divulgação
Justiça Aliado de Vorcaro, Sicário tem suspeita de morte cerebral
qua, 04/03/2026 - 22:18
O Porto de Santos responde por quase 30% da balança comercial do país. Importação, exportação, balança comercial, porto, navio, container, comércio exterior - Foto: Divulgação/Porto de Santos
Economia Governo regulamenta regras de salvaguardas em acordos comerciais
qua, 04/03/2026 - 21:31
DIA MUNDIAL DO BRINCAR
Política Licença-paternidade de até 20 dias é aprovada no Senado 
qua, 04/03/2026 - 21:30
09/01/2026 - Embaixadores da UE aprovam provisoriamente acordo com Mercosul. Foto: União Europeia/Mercosul
Economia Senado aprova acordo entre Mercosul e União Europeia
qua, 04/03/2026 - 21:20
Ver mais seta para baixo