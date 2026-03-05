logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Pilotos enfrentam a era mais desafiadora da Fórmula 1, afirma Hamilton

Campeonato Mundial começa domingo, com GP da Austrália, a partir de 1h
Ian Ransom*
Publicado em 05/03/2026 - 15:55
Melbourne (Austrália)
Hamilton em Melbourne 5/3/2026 REUTERS/Hollie Adams
© REUTERS/Hollie Adams/Proibida reprodução
Reuters

 As mudanças técnicas radicais na Fórmula 1 nesta temporada serão o maior desafio que os pilotos já enfrentaram, disse o heptacampeão Lewis Hamilton nesta quinta-feira (5).

Os regulamentos relativos ao chassi e à unidade de potência da F1 sofreram a maior reformulação das últimas décadas, e o aumento do uso de energia elétrica exige que os pilotos sejam mais táticos no uso e na regeneração de energia.

Iniciando sua 20ª temporada, o piloto da Ferrari Hamilton se adaptou a várias eras técnicas desde que começou a correr com carros V8 pela McLaren em 2007, mas o britânico de 41 anos disse que a mais recente reformulação é outro nível.

“Será o maior desafio que já tivemos no esporte, com certeza”, disse Hamilton aos repórteres em Albert Park antes do Grande Prêmio da Austrália, que abre a temporada.

“É sempre desafiador. Você tem pequenas mudanças, mas esta em particular é muito maior do que, eu acho, pelo menos as cinco que eu já passei."

"A cada fim de semana, você aprende mais. Você enfrentará desafios diferentes com as diferentes características do circuito, o que eu acho bom”, completou.

Hamilton não conseguiu vencer nenhuma corrida nem subir ao pódio em uma primeira temporada sombria com a Ferrari no ano passado, mas está muito mais otimista em relação à sua segunda campanha.

Junto com a Mercedes, o carro SF-26 da Ferrari mostrou um bom ritmo nos testes de inverno e parecia estar um passo à frente dos demais.

Hamilton falou em termos elogiosos sobre a “ótima quilometragem” da Ferrari durante os testes e não se conteve quando questionado sobre seus objetivos para 2026

“Vencer. É claro que é para isso que todos estão trabalhando”, disse ele.

“A Mercedes parece particularmente rápida e não tenho certeza se já vimos toda a potência da Red Bull, então é realmente muito empolgante."

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Tetracampeão mundial Max Verstappen 11/02/2026 REUTERS/Hamad I Mohammed
Verstappen diz que novo carro de F1 “não é muito divertido de pilotar”
GP de Mônaco da F1 29/5/2022 Pool via REUTERS/Christian Bruna
Fórmula 1 revela carro "ágil" para nova era que começa em 2026
Lewis Hamilton Formula 1 Ferrari Campeonato Mundial chassi Energia Elétrica Mudanças nova era
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Malária é tema do programa Caminhos da Reportagem
Saúde SUS começa a usar novo tratamento contra a malária em crianças
qui, 05/03/2026 - 17:56
Rio de Janeiro (RJ), 29/11/2024 - Boto-cor-de-rosa no Rio Negro, perto de Manaus. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Insegurança é barreira para 62% das mulheres viajarem sozinhas
qui, 05/03/2026 - 17:08
Rio de Janeiro (RJ), 04/03/2026 - A diretora de programação e conteúdo da EBC, Antonia Pellegrino, fala durante lançamento da campanho Feminicídio Nunca Mais, organizada pela NO MORE Foundation, Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo - Embratur e Empresa Brasil de Comunicação - EBC, no monumento do Cristo Redentor. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Esportes Prêmio TV Brasil Petrobras para Elas valoriza mulheres no futebol
qui, 05/03/2026 - 16:38
camelô
Economia Taxa de informalidade cai no mercado de trabalho, mostra IBGE
qui, 05/03/2026 - 16:37
caixa economica federal federal Foto: José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Economia Caixa: carteira de crédito chegará a R$ 1,5 trilhão neste ano
qui, 05/03/2026 - 16:26
Rio de Janeiro (RJ), 05/10/2025 – Candidatos chegam ao local de prova do Concurso Nacional Unificado (CNU), no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Aprovados na primeira edição do CNU podem ser chamados até 2027
qui, 05/03/2026 - 16:20
Ver mais seta para baixo