Pilotos enfrentam a era mais desafiadora da Fórmula 1, afirma Hamilton

Campeonato Mundial começa domingo, com GP da Austrália, a partir de 1h

As mudanças técnicas radicais na Fórmula 1 nesta temporada serão o maior desafio que os pilotos já enfrentaram, disse o heptacampeão Lewis Hamilton nesta quinta-feira (5).

Os regulamentos relativos ao chassi e à unidade de potência da F1 sofreram a maior reformulação das últimas décadas, e o aumento do uso de energia elétrica exige que os pilotos sejam mais táticos no uso e na regeneração de energia.

Iniciando sua 20ª temporada, o piloto da Ferrari Hamilton se adaptou a várias eras técnicas desde que começou a correr com carros V8 pela McLaren em 2007, mas o britânico de 41 anos disse que a mais recente reformulação é outro nível.

“Será o maior desafio que já tivemos no esporte, com certeza”, disse Hamilton aos repórteres em Albert Park antes do Grande Prêmio da Austrália, que abre a temporada.

“É sempre desafiador. Você tem pequenas mudanças, mas esta em particular é muito maior do que, eu acho, pelo menos as cinco que eu já passei."

"A cada fim de semana, você aprende mais. Você enfrentará desafios diferentes com as diferentes características do circuito, o que eu acho bom”, completou.

Hamilton não conseguiu vencer nenhuma corrida nem subir ao pódio em uma primeira temporada sombria com a Ferrari no ano passado, mas está muito mais otimista em relação à sua segunda campanha.

Junto com a Mercedes, o carro SF-26 da Ferrari mostrou um bom ritmo nos testes de inverno e parecia estar um passo à frente dos demais.

Hamilton falou em termos elogiosos sobre a “ótima quilometragem” da Ferrari durante os testes e não se conteve quando questionado sobre seus objetivos para 2026

“Vencer. É claro que é para isso que todos estão trabalhando”, disse ele.

“A Mercedes parece particularmente rápida e não tenho certeza se já vimos toda a potência da Red Bull, então é realmente muito empolgante."

