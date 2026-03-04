logo ebc
Pré-Libertadores: Botafogo arranca empate com Barcelona em Guayaquil

Alvinegro busca vaga na fase de grupos na próxima semana no Rio
Agência Brasil
Publicado em 03/03/2026 - 23:41
Rio de Janeiro
© Vitor Silva/Botafogo/Direitos Reservados

O Botafogo arrancou um empate de 1 a 1 com o Barcelona de Guayaquil (Equador), na noite desta terça-feira (3) no estádio Monumental de Guayaquil, na partida de ida da terceira fase prévia da Copa Libertadores da América, a primeira antes da fase de grupos.

Graças a este resultado, o Alvinegro de General Severiano precisa apenas de uma vitória simples, no confronto de volta, que será disputado no estádio General Severiano, no Rio de Janeiro, na próxima terça-feira (10) a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Com a sua equipe atuando fora de casa, o técnico argentino Martín Anselmi optou por uma estratégia pragmática no primeiro tempo, aguardando pelo adversário no campo de defesa e apostando nas transições rápidas para o ataque. Porém, esta aposta não foi efetiva, e o time equatoriano, que forçou as bolas levantadas na área botafoguense, foi mais eficiente para abrir o marcador.

Aos 22 minutos o goleiro Léo Linck deu um chutão. Porém, rapidamente a equipe equatoriana rebateu a bola, que sobrou para o atacante Villalba, que finalizou duas vezes seguidas para superar o goleiro brasileiro.

Em desvantagem no marcador, o Botafogo passou a se arriscar mais, e chegou a criar boas oportunidades de marcar. Porém, o empate só foi alcançado após o intervalo.

Aos 20 minutos, o meia colombiano Jordan Barrera avançou pela direita e cruzou para o meio da área, onde o volante Céliz furou e a bola sobrou para Matheus Martins, que bateu colocado para superar o goleiro Contreras e dar números finais ao marcador.

Edição:
Fábio Lisboa
