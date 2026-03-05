Prêmio TV Brasil Petrobras para Elas valoriza mulheres no futebol

Nesta terça-feira (3), foi lançado, aos pés do Cristo Redentor, o Prêmio TV Brasil Petrobras para Elas, iniciativa inédita da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) em parceria com a Petrobras.

A premiação nasce com o propósito de ser o principal reconhecimento anual do futebol feminino brasileiro, unindo excelência esportiva, fortalecimento institucional e compromisso social.

O prêmio foi apresentado como uma plataforma permanente de valorização das atletas, treinadoras, gestoras e clubes que estruturam o futebol feminino no país, reforçando o papel da TV Brasil como maior detentora dos direitos de transmissão da modalidade na televisão aberta.

O Prêmio TV Brasil Petrobras para Elas será concedido para preencher uma lacuna histórica: a inexistência, no Brasil, de uma premiação exclusiva dedicada ao futebol feminino.

A iniciativa estabelece reconhecimento técnico e simbólico, com categorias que vão desde "jogadora da temporada" e "treinadora ou treinador do ano" até distinções institucionais, como o "melhor departamento de futebol feminino".

Um dos pontos de maior destaque foi a criação da categoria “Futebol Feminino Contra o Feminicídio”, que reconhecerá clubes com ações efetivas de enfrentamento à violência contra mulheres e meninas, fortalecendo a conexão entre esporte, responsabilidade social e políticas públicas de prevenção.

Além de instituir o prêmio, o evento marcou o início dos trabalhos da Comissão Organizadora, responsável por acompanhar a temporada, consolidar votos e assegurar transparência e governança ao processo.

O colégio eleitoral será formado por capitãs, treinadores e diretores de futebol dos clubes que disputam o Brasileirão Feminino, em modelo inspirado nas grandes premiações internacionais, como a Bola de Ouro, adaptado ao contexto brasileiro.

A diretora de Conteúdo e Programação da EBC, Antonia Pellegrino, lembra que há dois anos a TV Brasil é a “tela do futebol feminino”, tendo exibido mais de 50 jogos, e que o prêmio reforça esse papel da emissora às vésperas da realização da Copa do Mundo de Futebol Feminino.

"Nós precisamos trazer uma perspectiva de valorização real do futebol feminino, por isso, juntamos a TV Brasil e a Petrobras e criamos um prêmio que é específico. Vamos valorizar e dar palco para essas mulheres para que a gente chegue a essa Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027 e mude de patamar na base do futebol e também na nossa cultura".

"Por isso, teremos um prêmio para o clube que desenvolver as ações mais relevantes de enfrentamento à violência, porque trazemos uma perspectiva da TV pública que é a perspectiva cidadã”.

Segundo a diretora de Assuntos Corporativos da Petrobras, Clarice Coppetti, o evento determina um novo marco de valorização do futebol feminino.

"A Petrobras tem apoiado o futebol feminino de diversas formas, incluindo o investimento na construção de um centro de formação voltado à modalidade. Com o Prêmio TV Brasil Petrobras para Elas, a companhia amplia esse compromisso ao apoiar uma iniciativa inovadora, que não apenas valoriza jogadoras e técnicas, mas também reconhece clubes que implementam ações efetivas de combate à violência contra a mulher".

"Como a maior empresa do Brasil, e com uma diretoria majoritariamente feminina, a Petrobras reafirma, por meio desse prêmio, seu compromisso com a diversidade, a equidade e o fortalecimento do futebol feminino. O futebol é paixão, mobilização e transformação, e a Petrobras está junto dessa causa", destacou a executiva.

Com a primeira edição prevista para o fim da temporada do Brasileirão Feminino A1, em dezembro de 2026, a premiação passa a integrar o calendário esportivo nacional como um ativo proprietário da comunicação pública, criando uma agenda de destaque que impulsiona a profissionalização e o reconhecimento da modalidade.

Como vai ser o prêmio

As vencedoras vão ser escolhidas por um colégio eleitoral de outras atletas e profissionais envolvidos com o esporte, a exemplo de outras premiações esportivas como o Ballon d´Or concedido no futebol internacional. A votação será feita por uma capitã de cada equipe do Brasileirão Feminino; um treinador ou treinadora de cada equipe; e o diretor ou diretora de futebol de cada equipe. Veja a seguir quais as categorias que serão contempladas com o prêmio:

Prêmios Individuais

Melhor Jogadora da Temporada

Artilheira da Temporada (soma de gols nas competições nacionais)

Jogadora Revelação

Melhor Treinador(a)

Prêmios Institucionais

Melhor Departamento de Futebol Feminino

“Futebol Feminino Contra o Feminicídio”

Seleção da Temporada (11 atletas)

Melhor goleira

Lateral direita

Lateral esquerda

Duas zagueiras

Volante

Meio-campo

Meio-campo ofensiva

Duas atacantes de beirada

Atacante central

Iniciativas integradas

O lançamento do prêmio ocorreu no mesmo dia em que foi anunciada a iniciativa nacional liderada pela NO MORE Foundation, Embratur, EBC e Consórcio Cristo Sustentável para a prevenção da violência contra mulheres e meninas, que utilizará o ciclo da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027™ como plataforma global de mobilização.

A TV Brasil, que já é a principal emissora do país na transmissão do futebol feminino, exibirá campanhas de conscientização com a participação de atletas e personalidades, integrando esporte, comunicação pública e compromisso social de forma estratégica.