Presidente da Fifa promete apoio da entidade para Irã disputar Mundial

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, deu seu apoio aos preparativos do Irã para a Copa do Mundo na terça-feira (31), assistindo à vitória de 5 a 0 sobre a Costa Rica em um amistoso na Turquia, mesmo com a participação do país no torneio estando no limbo devido às tensões no Oriente Médio.

A aparição surpresa de Infantino ocorreu no momento em que o Irã continua pressionando para transferir os jogos da equipe programados nos EUA para o México, citando o envolvimento militar norte-americano ao lado de Israel em ataques que provocaram a atual guerra regional.

A federação do Irã disse no início deste mês que estava em discussões com a Fifa sobre a mudança de local, enquanto o Ministério dos Esportes do Irã proibiu as equipes esportivas nacionais e de clubes de viajar para países que considera hostis até segunda ordem.

A Fifa, no entanto, afirmou que deseja que todas as equipes participantes "compitam de acordo com a programação de jogos" anunciada em dezembro.

"Estou muito satisfeito com o fato de a seleção do Irã estar atualmente realizando seu treinamento... Temos apenas um plano para essa equipe. O Irã se classificou para a Copa do Mundo e jogará o torneio", disse Infantino à mídia iraniana durante a partida em Antalya.

"Pessoalmente, farei o que puder para garantir que tudo esteja em ordem."

O Irã, que dominou as rodadas das eliminatórias asiáticas para garantir sua vaga no torneio em março do ano passado, está programado para jogar as três partidas do Grupo G em solo norte-americano - duas em Los Angeles e uma em Seattle - contra Bélgica, Egito e Nova Zelândia.

Falando diretamente com a equipe iraniana, Infantino prometeu seu apoio, mas evitou falar sobre as questões mais amplas que envolvem a disputa, dizendo que eles "não estavam fazendo política".

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse neste mês que, embora a seleção do Irã fosse bem-vinda para jogar nos EUA, isso poderia não ser apropriado para sua "vida e segurança".

"De agora até a Copa do Mundo, farei tudo o que puder para apoiar a seleção do Irã", declarou Infantino.

"Se quiserem organizar um campo de treinamento ou se houver algum assunto relacionado a atividades fora do país, seja o que for, eu ajudarei."

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