Rádio Nacional transmite jogos da sétima rodada do Brasileirão

A Rádio Nacional movimenta o meio de semana dos ouvintes com a transmissão de dois jogos da sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (18), a emissora pública leva ao ar o confronto entre Vasco e Fluminense, com pré-jogo marcado para as 21h15. Amanhã (19), a partir das 20h, será a vez da partida entre Flamengo e Remo.

Em busca de recuperação na tabela, o Vasco recebe o Fluminense no Maracanã, no Rio de Janeiro, tentando manter a invencibilidade sob o comando de Renato Gaúcho, após o empate contra o Cruzeiro na última rodada. Já o Fluminense segue na disputa pela liderança. O Tricolor das Laranjeiras é o terceiro colocado do Brasileirão, com 13 pontos.

Também no Maracanã, o Flamengo enfrenta o Remo com a missão de somar três pontos para subir da atual quinta colocação e entrar no G4. Enquanto isso, o Remo chega para o duelo pressionado na zona de rebaixamento e ainda em busca de sua primeira vitória no campeonato.

As transmissões da Rádio Nacional começam com a faixa Show de Bola Nacional e contam com uma equipe completa para levar ao público todas as emoções dos confrontos. Para o clássico entre Vasco e Fluminense, a narração será de André Luiz Mendes, com os comentários de Rodrigo Ricardo. Por fim, Bruno Mendes comanda a reportagem e o plantão da rodada.

No duelo de amanhã entre Flamengo e Remo, Luciana Zogaib comanda a narração, com comentários de Rachel Motta e reportagem de Marcelo Smigol. O plantão da partida fica por conta de Luiz Ferreira.

A transmissão da partida entra no ar para parte da rede em AM e OC, além da FM no Rio de Janeiro, no Alto Solimões e parceiros da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). A Nacional FM nas demais praças segue com o conteúdo musical. O ouvinte pode ficar ligado nas produções preferidas pelo dial, no app Rádios EBC e no site da emissora. Os áudios ainda estão disponíveis em tempo real por streaming nas duas plataformas.

Campeonato Brasileiro

O Campeonato Brasileiro é a liga brasileira de futebol profissional entre clubes do Brasil, sendo a principal competição futebolística do país. Por meio da disputa, são indicados os representantes brasileiros para a Copa Libertadores da América (junto ao campeão da Copa do Brasil).

Vinte clubes participam do torneio. No decorrer da temporada, cada time joga duas vezes contra os outros (em sistema de pontos corridos), uma vez em seu estádio e outra no de seu adversário, em total de 38 jogos.

As equipes recebem três pontos por vitória e um por empate. Os clubes são classificados pelo total de pontos, depois pelo saldo de gols e, em seguida, pelos gols marcados. Em caso de empate entre dois ou mais times, os critérios de desempate são: maior número de vitórias; maior saldo de gols; maior número de gols pró; confronto direto; menor número de cartões vermelhos e menor número de cartões amarelos.

Cobertura esportiva da Nacional

Paixão do povo brasileiro, o futebol é um dos destaques da programação da Rádio Nacional, emissora pública referência em transmissões de partidas no país há décadas. Os jogos das principais competições e as notícias mais importantes têm espaço nas jornadas esportivas diárias.

Os torcedores podem ficar ligados pelo rádio, site ou streaming para acompanhar as emoções das disputas entre os maiores clubes brasileiros. Antes e depois dos confrontos, o ouvinte se informa sobre a preparação das equipes e a repercussão do placar nas ondas da Nacional. A análise sobre os resultados da rodada ainda ganha janela diária para um rico debate em produções consagradas no radiojornalismo esportivo.

Além de informar o público pelo rádio, o esportes tem programação na TV Brasil. Os profissionais produzem o programa Stadium, de segunda a sexta, às 12h30, e de terça a sexta, às 18h30.

Sempre ao vivo, as tradicionais produções da emissora pública trazem análises e apurações atualizadas. O esporte tem espaço destacado na programação do canal. O telejornal diário Repórter Brasil, às 12h45 e às 19h, também oferece ampla cobertura dos principais resultados do dia.