Raphinha e Wesley são cortados da seleção brasileira

O atacante Raphinha e o lateral Wesley foram desconvocados nesta sexta-feira (27) pelo técnico italiano Carlo Ancelotti. Assim, os dois jogadores não estarão disponíveis para defender a seleção brasileira no amistoso com a Croácia, que será disputado no Camping World Stadium, em Orlando, a partir das 21h (horário de Brasília) da próxima terça-feira (31).

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que os dois sentiram dores na região posterior da coxa direita durante a derrota de 2 a 1 para a França em amistoso preparatório para a Copa do Mundo, que será disputada no Canadá, no México e nos Estados Unidos.

“Nesta sexta, os atletas realizaram exames de imagem que confirmaram lesões musculares. Os jogadores estão liberados para seguirem o tratamento. Não serão chamados outros atletas para substituí-los”, diz o comunicado da CBF.

Após o amistoso com a Croácia, o Brasil ainda terá dois compromissos antes do início da Copa do Mundo. O primeiro será um jogo de despedida da torcida brasileira. A seleção enfrentará o Panamá no dia 31 de maio no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Por fim, no dia 6 de junho, uma semana antes da estreia do Brasil no Mundial, a seleção enfrenta o Egito em seu último amistoso antes da estreia. A partida será disputada no Huntington Bank Field, em Cleveland.

Brasil na Copa

O Brasil está no Grupo C do Mundial de 2026. A estreia será contra Marrocos, no dia 13 de junho no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h (horário de Brasília). Na segunda rodada, o Brasil encara o Haiti no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, às 22h. Já o encerramento da primeira fase está marcado para o dia 24 de junho, contra a Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami, às 19h.