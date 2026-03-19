Raphinha marca dois em goleada do Barcelona na Liga dos Campeões

Time catalão superou Newcastle por 7 a 2 no Camp Nou
Publicado em 18/03/2026 - 21:11
© REUTERS/Albert Gea/Direitos reservados

O Barcelona (Espanha) está nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. E a classificação foi alcançada com uma goleada de 7 a 2 sobre o Newcastle (Inglaterra), nesta quarta-feira (18) no estádio Camp Nou, na qual o atacante brasileiro Raphinha brilhou com dois gols e duas assistências.

A vaga ficou com a equipe espanhola porque no confronto de ida das oitavas de final, disputada na última semana no Saint James Park, o resultado foi um empate de 1 a 1. Na próxima etapa da competição o time catalão terá pela frente o Atlético de Madrid (Espanha).

O brasileiro Raphinha começou a ser decisivo logo aos cinco minutos da etapa inicial, quando tabelou com Fermín López antes de bater colocado para abrir o marcador. Ainda no primeiro tempo, que foi muito movimentado, Elanga empatou para o Newcastle, Bernal voltou a colocar o Barcelona em vantagem, Elanga voltou a superar o goleiro Joan García e Lamine Yamal, em cobrança de pênalti, fez o terceiro da equipe catalã.

Após o intervalo, Raphinha deu logo duas assistências, aos cinco minutos para Fermín López e aos dez para Lewandowski. Aos 15 o polonês marcou o seu segundo na partida e, aos 26, o atacante brasileiro finalizou colocado para dar números finais ao marcador.

Relacionadas
real madrid, manchester city, liga dos campeões
Liga dos Campeões: Vini Júnior marca dois e Real despacha City
Soccer Football - Brazil coach Carlo Ancelotti Press Conference - CBF Headquarters, Rio de Janeiro, Brazil - March 16, 2026 Brazil coach Carlo Ancelotti during press conference REUTERS/Pilar Olivares
Ancelotti investe em estreantes em penúltima convocação antes da Copa
Mexico's President Claudia Sheinbaum lifts the FIFA World Cup trophy during her morning press conference at the National Palace, in Mexico City, Mexico, March 3, 2026. REUTERS/Stringer
México se dispõe a sediar jogos da Copa que Irã disputaria nos EUA
Fábio Lisboa
esportes futebol Barcelona Newcastle Raphinha seleção brasileira brasil Copa do Mundo
18.03.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante solenidade de entrega da 3ª edição do Prêmio Mulheres das Águas, no Teatro Nacional. Brasília - DF. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Economia Jamais vamos acabar com o seguro-defeso, diz Lula a pescadoras
qua, 18/03/2026 - 21:50
usina da GNA, no Porto do Açu
Economia Entidades questionam fontes poluentes no leilão de reserva de energia
qua, 18/03/2026 - 21:12
Com o aumento do uso da internet por adolescentes o compartilhamento de fotos íntimas se tornou um perigo para muitos jovens que não medem os riscos dessa exposição
Direitos Humanos Rolagem infinita será proibida ao público infantil nas redes
qua, 18/03/2026 - 21:07
Brasília- DF – 09/3/2026 – Reunião da CPMI do INSS. - Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Justiça Dados de Vorcaro foram reinseridos no sistema da CPI do INSS, diz PF
qua, 18/03/2026 - 21:02
Brasília (DF), 18/03/2026 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa de cerimônia de assinatura de decretos que regulamentam o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente - ECA. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Internacional Lula vai a Bogotá para Cúpula que deve tratar de tensões na região
qua, 18/03/2026 - 20:59
