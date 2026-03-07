Rayssa Leal avança à final e vai lutar pelo tri no Mundial de skate

A maranhense Rayssa Leal, de 18 anos, assegurou neste sábado (7) a classificação à final do street feminino do Campeonato Mundial de skate, em São Paulo e ficou perto de faturar o título pela terceira vez na carreira – os primeiros foram em 2022 e 2024 . Rayssa avançou com a segunda melhor nota (142.52) – a primeira foi da japonesa Coco Yoshizawa (146.07). O Mundial encerra a temporada 2025 da Federação Internacional de Skate (World Skate) e conta pontos para o ranking olímpico dos Jogos de Los Angeles 2028.

A brasíleira será a única representante do país na decisão por medalhas, que reunirá com outras sete competidoras (quatro japonesas, duas chinesas e uma francesa). A compatriota Gabi Moreto chegou a disputar a semifinal, mas terminou em 12º lugar, com nota de 102.22 pontos. A final do street feminino está programada para às 11h15 (horário de Brasília) deste domingo (8), no Parque Cândido Portinari, na capital paulista.

Antes, às 8h40, haverá a retomada da segunda bateria das semifinais do street masculino, interrompida devido aos fortes ventos neste sábado (7) em São Paulo. Dois brasileiros tinham chances de avançar à final antes da interrupção: Wallace Gabriel, que ocupa a segunda posição com nota 145.41 e Gabryel Aguilar, na sétima colocação com 104.91. Os demais competidores do país estavam fora da zona de classificação: Ivan Monteiro (51.48) e João Lucas (33.38).

Finalistas do street feminino

Yoshizawa Coco (JPN) — 146.07

Rayssa Leal (BRA) — 142.52

Matsumoto Ibuki (JPN) — 135.82

Zhu Yuanling (CHN) — 133.91

Nakayama Funa (JPN) — 132.88

Cui Chenxi (CHN) — 132.23

Lucie Schoonheere (FRA) — 129.49

Onishi Nanami (JPN) — 129.47