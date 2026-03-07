logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Rayssa Leal avança à final e vai lutar pelo tri no Mundial de skate

Decisão do título começa às 11h15 deste domingo, em São Paulo
Agência Brasil
Publicado em 07/03/2026 - 20:13
Rio de Janeiro
Paris 2024 Olympics - Skateboarding - Women's Street Final - La Concorde 3, Paris, France - July 28, 2024. Rayssa Leal of Brazil reacts during the final. REUTERS/Pilar Olivares
© REUTERS/Pilar Olivares/Proibida reprodução

A maranhense Rayssa Leal, de 18 anos, assegurou neste sábado (7) a classificação à final do street feminino do Campeonato Mundial de skate, em São Paulo e ficou perto de faturar o título pela terceira vez na carreira – os primeiros foram em 2022 e 2024 . Rayssa avançou com a segunda melhor nota (142.52) – a primeira foi da japonesa Coco Yoshizawa (146.07). O Mundial encerra a temporada 2025 da Federação Internacional de Skate (World Skate) e conta pontos para o ranking olímpico dos Jogos de Los Angeles 2028.

A brasíleira será a única representante do país na decisão por medalhas, que reunirá com outras sete competidoras (quatro japonesas, duas chinesas e uma francesa). A compatriota Gabi Moreto chegou a disputar a semifinal, mas terminou em 12º lugar, com nota de 102.22 pontos. A final do street feminino está programada para às 11h15 (horário de Brasília) deste domingo (8), no Parque Cândido Portinari, na capital paulista.

Antes, às 8h40, haverá a retomada da segunda bateria das semifinais do street masculino, interrompida devido aos fortes ventos neste sábado (7) em São Paulo. Dois brasileiros tinham chances de avançar à final antes da interrupção: Wallace Gabriel, que ocupa a segunda posição com nota 145.41 e Gabryel Aguilar, na sétima colocação com 104.91. Os demais competidores do país estavam fora da zona de classificação: Ivan Monteiro (51.48) e João Lucas (33.38).

Finalistas do street feminino

Yoshizawa Coco (JPN) — 146.07

Rayssa Leal (BRA) — 142.52

Matsumoto Ibuki (JPN) — 135.82

Zhu Yuanling (CHN) — 133.91

Nakayama Funa (JPN) — 132.88

Cui Chenxi (CHN) — 132.23

Lucie Schoonheere (FRA) — 129.49

Onishi Nanami (JPN) — 129.47

Relacionadas
Rayssa Leal, x-games, skate
Rayssa, João Fonseca, Yago Dora e Gabriel Araújo concorrem ao Laureus
Brasília 15/02/2026 - Rayssa Leal vence primeira etapa do circuito mundial de skate. Foto: SLS/Divulgação
Rayssa Leal vence primeira etapa do circuito mundial de skate
rafaela silva é ouro e Daniel Cargnin, Bronze no Grand Prix de judô da Áustria, em 07/03/2026
Rafaela Silva é ouro e Cargnin bronze no Grand Prix de judô da Áustria
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Rayssa Leal Mundial de Skate São Paulo maranhense tricampeonato ranking olímpico Los Angeles 2028
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília, DF 08/03/2024 O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa nesta sexta-feira, 8 de março, de almoço alusivo ao Dia Internacional das Mulheres, no Restaurante Tia Zélia, na Vila Planalto, em Brasília. A primeira-dama, Janja Lula da Silva, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e outras ministras, participam do encontro, que reuniu servidoras do Governo Federal. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Política “Não podemos nos conformar com homens matando mulheres”, diz Lula
sab, 07/03/2026 - 22:27
Paris 2024 Olympics - Skateboarding - Women's Street Final - La Concorde 3, Paris, France - July 28, 2024. Rayssa Leal of Brazil reacts during the final. REUTERS/Pilar Olivares
Esportes Rayssa Leal avança à final e vai lutar pelo tri no Mundial de skate
sab, 07/03/2026 - 20:13
rafaela silva é ouro e Daniel Cargnin, Bronze no Grand Prix de judô da Áustria, em 07/03/2026
Esportes Rafaela Silva é ouro e Cargnin bronze no Grand Prix de judô da Áustria
sab, 07/03/2026 - 18:11
Brasília-DF - 07/03 /2026 Exposição Caru Brandi. Foto: Gabriela Puchineli/Divulgação 
Cultura Exposição de Caru Brandi traz pela primeira vez cultura trans ao Rio
sab, 07/03/2026 - 17:08
Formula One F1 - Australian Grand Prix - Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne, Australia - March 7, 2026 Mercedes' George Russell during qualifying REUTERS/Mark Peterson
Esportes GP da Austrália: Mercedes domina classificação com Russell e Antonelli
sab, 07/03/2026 - 16:34
Brasília-DF- 07/03/2026 A psicóloga cearense Vitória Figueiredo Barreto de 30 anos, que está desaparecida desde 3 de março, na Inglaterra. Foto: Instagram/vitoriafbarreto_
Internacional Psicóloga brasileira some na Inglaterra; Itamaraty acompanha o caso
sab, 07/03/2026 - 16:19
Ver mais seta para baixo