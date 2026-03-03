logo ebc
Rodrygo está fora da Copa do Mundo devido à lesão no ligamento cruzado

Jogador rompeu ligamentos do joelho direito durante jogo da LaLiga
Fernando Kallas*
Publicado em 03/03/2026 - 14:42
Madri
Rodrygo durante partida do Real Madrid contra o Atlético de Madri pela Supercopa da Espanha 08/01/2026 REUTERS/Stringer
Reuters

O atacante do Real Madrid, Rodrygo, perderá o restante da temporada e a Copa do Mundo após romper os ligamentos do joelho direito durante a derrota por 1 a 0 para o Getafe pela LaLiga, informou o clube nesta terça-feira (3).

O jogador de 25 anos, que integra a seleção brasileira, estava retornando após mais de um mês afastado devido a uma lesão muscular quando entrou em campo aos nove minutos do segundo tempo na partida de segunda-feira (2).

Aos 21 minutos, em uma dividida na ala esquerda, a perna de Rodrygo ficou presa quando ele tentava acelerar. Ele imediatamente mostrou sinais de dor, caindo brevemente no gramado antes de continuar e completar a partida.

"Após exames realizados hoje em nosso jogador Rodrygo pelos serviços médicos do Real Madrid, ele foi diagnosticado com uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) e uma ruptura do menisco externo da perna direita", informou o Real Madrid em comunicado.

