Rodrygo está fora da Copa do Mundo devido à lesão no ligamento cruzado

O atacante do Real Madrid, Rodrygo, perderá o restante da temporada e a Copa do Mundo após romper os ligamentos do joelho direito durante a derrota por 1 a 0 para o Getafe pela LaLiga, informou o clube nesta terça-feira (3).

O jogador de 25 anos, que integra a seleção brasileira, estava retornando após mais de um mês afastado devido a uma lesão muscular quando entrou em campo aos nove minutos do segundo tempo na partida de segunda-feira (2).

A CBF se solidariza com o atleta Rodrygo Goes, atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, que sofreu grave lesão durante a partida contra o Getafe, pela Liga Espanhola. Rodrygo teve lesão do ligamento cruzado anterior e do menisco externo do joelho direito. A CBF deseja ao… pic.twitter.com/IAKkehmfLF — brasil (@CBF_Futebol) March 3, 2026

Aos 21 minutos, em uma dividida na ala esquerda, a perna de Rodrygo ficou presa quando ele tentava acelerar. Ele imediatamente mostrou sinais de dor, caindo brevemente no gramado antes de continuar e completar a partida.

"Após exames realizados hoje em nosso jogador Rodrygo pelos serviços médicos do Real Madrid, ele foi diagnosticado com uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) e uma ruptura do menisco externo da perna direita", informou o Real Madrid em comunicado.

