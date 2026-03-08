Russell e Mercedes dominam o Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1

O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, terminou em nono lugar

O piloto da Mercedes George Russell deu o primeiro golpe no campeonato de Fórmula 1 ao conquistar uma vitória enfática no Grande Prêmio da Austrália, que abriu a temporada, à frente do companheiro de equipe Kimi Antonelli, frustrando uma investida inicial da Ferrari neste domingo (8).

Depois de dominar a classificação, a primeira vitória de Russell no Albert Park confirmou a forma demonstrada pela Mercedes na pré-temporada e deu à equipe sua primeira vitória em Melbourne desde Valtteri Bottas em 2019.

"Gosto deste carro, gosto deste motor, ótimo trabalho", disse Russell pelo rádio da equipe.

Aproveitando a troca antecipada de pneus, o britânico terminou quase três segundos à frente do italiano Antonelli, com o terceiro colocado Charles Leclerc, da Ferrari, a mais de 15 segundos de distância, depois que a estratégia de pneus de sua equipe falhou.

Mercedes are off to an impressive start! 😮‍💨



This how our Drivers' Standings look... ⬇️#F1 #AusGP pic.twitter.com/CbUP3fBPHo — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

Foi um dia difícil para a McLaren, com a corrida do herói da casa, o australiano Oscar Piastri, terminando antes mesmo de começar devido a um acidente durante uma volta de reconhecimento, cerca de 40 minutos antes da largada.

Seu companheiro de equipe da McLaren e atual campeão Lando Norris terminou em quinto lugar, uma posição atrás da Ferrari do heptacampeão mundial Lewis Hamilton - mas mais de 50 segundos depois de Russell.

O tetracampeão mundial Max Verstappen foi o sexto colocado da Red Bull, depois de largar em 20º no grid após um acidente na classificação de sábado (7).

Duelo emocionante

Russell se envolveu em um emocionante duelo inicial com Leclerc, com os dois trocando a liderança sete vezes nas nove voltas iniciais.

"Foi uma luta infernal no início", disse Russell. "Fiz uma largada ruim e tive algumas batalhas muito acirradas com Charles no início - estou muito feliz por cruzar a linha de chegada."

Oliver Bearman, da Haas, terminou em sétimo, a melhor colocação entre as equipes menores, enquanto o novato Arvid Lindblad, de 18 anos, o mais jovem piloto britânico de F1, chegou em oitavo, comemorando pontos em sua corrida de estreia pela Racing Bulls.

O piloto da Audi Gabriel Bortoleto, nono colocado, e Pierre Gasly, da Alpine, completaram o top 10.

A nova equipe Cadillac teve uma estreia decepcionante na Fórmula 1, com Bottas se retirando mais cedo e seu companheiro de equipe, Sergio Perez, terminando em 16º, o último dos resultados classificados.

A Aston Martin, em dificuldades, viu Fernando Alonso, bicampeão mundial, se retirar após 21 voltas e um longo período na garagem.

Seu companheiro de equipe, Lance Stroll, completou 43 voltas e chegou até o final, mas o resultado não foi classificado.

Apenas 20 dos 22 carros largaram, sendo que Nico Hulkenberg, da Audi, foi eliminado pouco antes da corrida devido a um problema de confiabilidade.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.