Saiba como a crise do Oriente Médio afeta eventos esportivos e atletas

Competições foram adiadas ou canceladas em diversos países

O conflito dos Estados Unidos e de Israel com o Irã levou ao adiamento de eventos esportivos no Oriente Médio e competições em outros lugares foram afetadas pela interrupção de viagens, com milhares de voos cancelados em alguns dos hubs de trânsito mais movimentados do mundo.

Corridas de F1 no Bahrein e na Arábia Saudita são canceladas, Grande Prêmio do Catar é adiado

Os Grandes Prêmios do Bahrein e da Arábia Saudita de Fórmula 1 não serão realizados em abril devido ao conflito no Oriente Médio. Enquanto isso, o Grande Prêmio de MotoGP do Catar, programado para o próximo mês, foi adiado para novembro, e as datas do Grande Prêmio de Portugal e do final da temporada em Valência também foram alteradas como resultado.

Partida "Finalíssima" entre Espanha e Argentina é cancelada

A partida "FinalÍssima" entre a Espanha, campeã europeia, e a Argentina, vencedora da Copa América, que estava programada para ser realizada no Catar no final deste mês, foi cancelada.

Trump diz não ser apropriado que Irã esteja na Copa do Mundo

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse em 12 de março que a equipe de futebol do Irã era bem-vinda para participar da Copa do Mundo deste ano, mas que ele acreditava não ser apropriado que eles estivessem lá "para sua própria vida e segurança".

O Irã se classificou para o torneio de 48 equipes a ser realizado nos EUA, Canadá e México a partir de 11 de junho e está programado para jogar duas partidas da fase de grupos em Los Angeles e uma em Seattle.

Chegada de atletas a Jogos Paralímpicos é prejudicada

Vários atletas não puderam viajar para os Jogos Paralímpicos de Inverno de Milão-Cortina devido à interrupção de viagens em vários aeroportos do Oriente Médio.

Além disso, o Irã não competirá nos Jogos Paralímpicos de Inverno de Milão Cortina de 2026, anunciou o Comitê Paralímpico Internacional em 6 de março.

Tênis nos Emirados Árabes interrompido devido a alerta de segurança

O evento ATP Challenger em Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos, foi cancelado em 3 de março devido a preocupações com a segurança depois que um alerta de segurança interrompeu o jogo. O ATP Tour informou que um voo fretado foi providenciado "sem custo para os jogadores".

Os russos Daniil Medvedev e Andrey Rublev, que participaram do Dubai Tennis Championships, estavam entre os jogadores que enfrentaram dificuldades antes de viajar para a Califórnia para o Indian Wells Open.

Atleta se retira do All England Open de badminton

A duas vezes medalhista olímpica PV Sindhu se retirou do All England Open depois de ficar presa por dias no aeroporto de Dubai. Ela retornou à Índia em 3 de março.

EUA se retiram de eliminatórias da Copa do Mundo de Hóquei

A equipe masculina de hóquei dos EUA se retirou de uma partida classificatória para a Copa do Mundo de Hóquei de 2026 em Ismailia, Egito, depois de um aviso oficial do Departamento de Estado pedindo a todos os cidadãos dos EUA que deixem nações dentro ou perto de zonas de conflito.

Jogos da Liga dos Campeões Asiáticos adiados

Os confrontos das oitavas de final Dos clubes do Oriente Médio na Liga dos Campeões da Ásia Elite nas duas primeiras semanas de março foram adiados.

Os confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia Dois e da Liga do Desafio Asiático com clubes da região também foram adiados, informou a AFC, a entidade continental do futebol, na quarta-feira.

Jogadoras de futebol iranianas recebem asilo

A Austrália concedeu vistos humanitários a cinco jogadoras de futebol iranianas em 10 de março, depois que elas pediram asilo, temendo serem perseguidas ao voltarem para casa por terem se recusado a cantar o hino nacional em uma partida da Copa da Ásia.

A polícia australiana ajudou mais duas integrantes da delegação de futebol feminino do Irã a solicitar asilo em 11 de março, mas uma delas mudou de ideia e decidiu voltar ao Irã.

Preocupações com a segurança das jogadoras ao retornarem para casa aumentaram depois que a televisão estatal iraniana rotulou a equipe de "traidoras de guerra".

Técnico do Iraque pede adiamento de jogo da repescagem da Copa do Mundo

O técnico de futebol do Iraque, Graham Arnold, pediu que o jogo de repescagem interconfederativa da equipe na Copa do Mundo no México, em março, fosse adiado em meio ao caos de viagens provocado pelo conflito no vizinho Irã.

Os iraquianos estão preocupados com a possibilidade de não conseguirem levar seus jogadores e funcionários para o México para o confronto programado com a Bolívia ou o Suriname em Monterrey, em 31 de março.

Série Afeganistão X Sri Lanka adiada

A série de críquete de formato limitado entre o Afeganistão e o Sri Lanka, programada para março nos Emirados Árabes Unidos, foi adiada devido à crise no Oriente Médio, anunciou o Conselho de Críquete do Afeganistão em 11 de março.

Todos os eventos esportivos cancelados no Irã, futebol é retomado no Catar

Todos os eventos esportivos no Irã foram cancelados até segunda ordem, incluindo a Liga Profissional do Golfo Pérsico, a primeira divisão do país. A federação de futebol do Bahrein também suspendeu todas as competições nacionais.

A liga de futebol de primeira divisão do Catar foi retomada em 12 de março após uma suspensão nacional de atividades esportivas imposta em meio a preocupações com a segurança regional, informou a Catar Stars League Foundation.

Mancini não pôde retornar ao Catar

O técnico do Al Sadd, Roberto Mancini, não esteve presente na partida de sexta-feira da Catar Stars League contra o Umm Salal, pois não pôde retornar a Doha.

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