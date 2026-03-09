logo ebc
São Paulo anuncia demissão do técnico Hernán Crespo

Argentino comandou tricolor em 46 jogos
Agência Brasil
Publicado em 09/03/2026 - 15:16
Rio de Janeiro
© Rubens Chiri e Miguel Schincariol/Saopaulofc.net/Direitos Reservados

O técnico argentino Hernán Crespo não comanda mais a equipe de futebol masculino do São Paulo. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira (9) pela equipe do Morumbi. Com o treinador deixam a equipe os auxiliares Juan Branda e Victor López, os preparadores físicos Federico Martinetti e Leandro Paz e o preparador de goleiros Gustavo Nepote.

“O São Paulo deseja sucesso para Hernán Crespo e sua comissão técnica na sequência de suas carreiras”, diz a nota divulgada pela equipe.

Esta era a segunda passagem de Crespo pelo São Paulo. Ela teve início em julho de 2025. No período o argentino comandou a equipe em 46 jogos, com 21 vitórias, sete empates e 18 derrotas.

