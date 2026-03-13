logo ebc
São Paulo vence Chapecoense e assume liderança isolada do Brasileiro

Vasco derrota Palmeiras de virada em São Januário
Agência Brasil
Publicado em 12/03/2026 - 23:36
Rio de Janeiro
© Rubens Chiri e Miguel Schincariol/Saopaulofc.net/Direitos Reservados

Na partida de estreia do técnico Roger Machado, o São Paulo derrotou a Chapecoense pelo placar de 2 a 0, na noite desta quinta-feira (12) no estádio do Canindé, e assumiu a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro.

Após este triunfo, a equipe do Morumbi chegou aos 13 pontos assumindo a ponta isolada da classificação. Já a Chape permaneceu com cinco pontos, caindo para a 12ª colocação.

Após um primeiro tempo sem gols, o triunfo do São Paulo começou a ser construído logo no primeiro minuto da etapa final, com Luciano de cabeça após cruzamento de Marcos Antônio. Aos 14 o centroavante argentino Calleri deu números finais ao marcador.

Vasco bate Palmeiras

Um resultado que beneficiou muito o São Paulo foi a vitória de 2 a 1 do Vasco sobre o Palmeiras no estádio de São Januário. Este resultado deixou o Verdão com 10 pontos na vice-liderança e levou o Cruzmaltino à 15ª colocação com quatro pontos.

O argentino Flaco López abriu o placar para o Palmeiras, enquanto Thiago Mendes e Cuiabano garantiram a virada do Vasco, que contou com a estreia do técnico Renato Gaúcho.

Outros resultados:

Remo 0 x 2 Fluminense
Grêmio 1 x 1 Bragantino

Edição:
Fábio Lisboa
