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Seleção brasileira de remo disputa Sul-Americano em Porto Alegre

Competição reúne atletas das categorias sub-19, sub-23 e de pararemo
Agência Brasil
Publicado em 27/03/2026 - 17:01
Rio de Janeiro
Lucas Kröeff, remo
© Satiro Sodré/CBR/Direitos Reservados

A seleção brasileira de remo disputa neste final de semana em Porto Alegre o Campeonato Sul-Americano, que será a primeira competição internacional da temporada. O evento, que reúne atletas de sete países (Brasil, Argentina, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai), contará com provas das categorias sub-19, sub-23 e de pararemo.

O Brasil será representado no Sul-Americano por uma delegação de 38 atletas. Um deles é o gaúcho Lucas Kröeff, de 18 anos: “Aqui tem muita variação de vento e profundidade. Será uma ótima oportunidade de competir em várias provas, não apenas no single skiff, e medir o nosso nível atual dentro do continente”.

Outro destaque brasileiro na competição é o bicampeão mundial Jairo Klug. Segundo o atleta de pararemo, a competição será um ponto importante de preparação para os Jogos de Los Angeles: “Esta competição será um ponto de partida em termos de estratégia para a sequência do ano e para o ciclo até Los Angeles 2028".

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Edição:
Fábio Lisboa
esportes remo sul-americano sub-19 sub-23 pararemo Porto Alegre
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