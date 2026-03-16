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Sinner vence Medvedev e garante seu primeiro título em Indian Wells

Italiano superou russo em 2 tie-breaks, similar ao jogo contra Fonseca
Angelica Medina*
Publicado em 16/03/2026 - 13:29
Cidade do México
Jannik Sinner celebra título em Indian Wells 15/3/2026 Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images
© Reuters/Jayne Kamin/Oncea Images/Proibida reprodução
Reuters

Jannik Sinner conquistou seu primeiro título em Indian Wells no domingo (15), ao derrotar Daniil Medvedev por 7/6(6) e 7/6(4), em uma exibição de excelência em quadra dura sob o sol do deserto da Califórnia.

O italiano foi imperioso durante todo o tempo, terminando com 28 winners, 10 aces e um perfeito retrospecto de oito pontos na rede.

Ele agora é apenas o terceiro jogador na história a ganhar todos os seis títulos de quadra dura do ATP Masters 1000, juntando-se a Novak Djokovic e Roger Federer.

Além disso, com seu primeiro título do ano, ele se tornou o primeiro jogador desde 1990 a ganhar títulos consecutivos do Masters 1000 sem perder um set e estendeu sua série de vitórias nessa categoria para 11 partidas, desde o título de Paris em novembro passado.

Em um set inicial de ritmo acelerado, Medvedev atacou desde o início, colocando uma pressão significativa sobre Sinner. A troca de golpes levou o jogador de 30 anos a 6/5, mas o italiano forçou o tiebreak.

Com pouca diferença entre os dois, Sinner provou ser o jogador mais eficiente no tiebreak. O tenista de 24 anos aproveitou a vantagem quando Medvedev errou um voleio de forehand em 5/4 e fechou o set em seu segundo set point.

O segundo set seguiu um padrão semelhante. No tiebreak, Medvedev chegou a ter uma vantagem de 4/0, mas Sinner o alcançou, empatando em 4/4 antes de fechar em 7/4 para selar a conquista.

"Continuei acreditando e me esforçando", disse Sinner após a partida. "Tentei acertar meus golpes um pouco mais. Em um terceiro set, teríamos começado empatados, então dei o meu melhor para encerrar a partida e estou muito feliz. Foi um final incrível."

"Foi uma partida muito, muito difícil", declarou Sinner. "É ótimo ver Daniil voltar a jogar nesse nível. Estou muito feliz. Vim para cá desde o primeiro dia, treinando muito duro, e esse resultado me deixa muito feliz", acrescentou.

Medvedev chegou à final em excelente forma, tendo surpreendido o número um do mundo, Carlos Alcaraz, nas semifinais - acabando com a sequência perfeita de 16 vitórias consecutivas do campeão do Aberto da Austrália. Entretanto, ele soma agora três finais perdidas em Indian Wells.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

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