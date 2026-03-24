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Sob o comando de Gabi Zanotti, Corinthians goleia América-MG

TV Brasil transmitiu vitória de 4 a 0 das Brabas do Timão
Agência Brasil
Publicado em 23/03/2026 - 23:08
Rio de Janeiro
corinthians, brasileiro feminino
© Rodrigo Gazzanel/Corinthians/Direitos Reservados

Em noite de brilho de Gabi Zanotti, o Corinthians goleou o América-MG por 4 a 0, na noite desta segunda-feira (23) em Itaquera, em partida, transmitida pela TV Brasil, que encerrou a 4ª rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino.

O triunfo levou as Brabas do Timão à quinta colocação da competição com sete pontos. Já a equipe mineira permanece na lanterna sem ponto algum.

O Corinthians começou a construir a vitória cedo, aos três minutos do primeiro tempo, quando a meio-campista Letícia Monteiro se livrou de uma marcadora com grande drible antes de cruzar rasteiro para Gabi Zanotti, que precisou de apenas um toque para superar a goleira Sandy.

As Brabas continuaram pressionando, e ainda na etapa inicial conseguiram ampliar com a zagueira Érika, aos 25 minutos com finalização de primeira após cobrança de escanteio. Doze minutos depois Gabi Zanotti voltou a brilhar, ao cruzar na medida para Andressa Alves marcar o terceiro das Brabas.

Na etapa final, aos 37, a camisa dez do Corinthians voltou a marcar, desta vez de cabeça, para dar números finais ao marcador.

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Edição:
Fábio Lisboa
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