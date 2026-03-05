logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Técnico Leonardo Jardim é anunciado pelo Flamengo

Português chega para substituir Filipe Luís
Agência Brasil
Publicado em 04/03/2026 - 21:10
Rio de Janeiro
leonardo jardim, flamengo
© Adriano Fontes/Flamengo/Direitos Reservados

O Flamengo anunciou, nesta quarta-feira (4), que contratou o técnico Leonardo Jardim. O português, que comandou o Cruzeiro em 2025, chega para substituir Filipe Luís, que foi demitido na madrugada da última terça-feira (3) após a goleada por 8 a 0 sobre o Madureira, pelas semifinais do Carioca.

Em comunicado, o time da Gávea informa que “o vínculo do treinador com o Rubro-Negro é válido até dezembro de 2027”. Leonardo Jardim chega ao Flamengo acompanhado dos auxiliares António Vieira, José Barros e Diogo Dias, que também passam a integrar a comissão técnica da equipe profissional.

Leonardo Jardim comandou o primeiro treino do Flamengo na tarde desta quarta-feira, no Centro de Treinamento George Helal. O treinador será apresentado oficialmente na próxima quinta-feira (5).

O técnico português terá o desafio de substituir Filipe Luís, que conquistou cinco títulos em 16 meses. A demissão de Filipinho foi influenciada por maus resultados no início da atual temporada, que culminaram com a perda do título da Supercopa Rei para o Corinthians e do troféu da Recopa Sul-Americana para o Lanús (Argentina).

Relacionadas
Filipe Luís, técnico, Flamengo
Flamengo demite técnico Filipe Luís após goleada sobre o Madureira
renato gaúcho, grêmio, técnico
Vasco anuncia acerto com o técnico Renato Gaúcho
flamengo, madureira, carioca
Flamengo atropela Madureira e disputa final do Carioca com Fluminense
Edição:
Fábio Lisboa
esportes futebol flamengo Leonardo Jardim Filipe Luís Campeonato Carioca
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
O Porto de Santos responde por quase 30% da balança comercial do país. Importação, exportação, balança comercial, porto, navio, container, comércio exterior - Foto: Divulgação/Porto de Santos
Economia Governo regulamenta regras de salvaguardas em acordos comerciais
qua, 04/03/2026 - 21:31
DIA MUNDIAL DO BRINCAR
Política Licença-paternidade de até 20 dias é aprovada no Senado 
qua, 04/03/2026 - 21:30
09/01/2026 - Embaixadores da UE aprovam provisoriamente acordo com Mercosul. Foto: União Europeia/Mercosul
Economia Senado aprova acordo entre Mercosul e União Europeia
qua, 04/03/2026 - 21:20
leonardo jardim, flamengo
Esportes Técnico Leonardo Jardim é anunciado pelo Flamengo
qua, 04/03/2026 - 21:10
04/03/2026 - A Polícia Federal lamenta informar que Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, um dos presos na Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quarta-feira (4/3), atentou contra a própria vida, enquanto se encontrava sob custódia da instituição na Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais. Foto: PM MG/Divulgação
Justiça Aliado de Daniel Vorcaro, Sicário morre em Belo Horizonte
qua, 04/03/2026 - 21:07
Madri, Espanha, 26.04.2023 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva e comitiva brasileira se encontram c em Madri com primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanchez. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Política Lula conversa com Pedro Sánchez e confirma viagem à Espanha
qua, 04/03/2026 - 20:24
Ver mais seta para baixo