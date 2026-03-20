Tensão com segurança na Copa sobe nos EUA com atraso de financiamento

Informações de inteligência vistas pela Reuters alertaram sobre a possibilidade de extremistas e criminosos atacarem a Copa do Mundo em um momento em que centenas de milhões de dólares de fundos de segurança aprovados foram atrasados, fazendo com que os preparativos dos EUA ficassem para trás.

Os briefings não relatados anteriormente de autoridades federais e estaduais dos EUA e da Fifa, delinearam o risco de ataques extremistas, incluindo ataques à infraestrutura de transporte e agitação civil relacionada à repressão à imigração do presidente Donald Trump.

A Copa do Mundo de futebol, um dos maiores eventos esportivos do mundo, será realizada em junho e julho deste ano em três países: Estados Unidos, Canadá e México.

Embora a segurança em tais eventos seja sempre intensa, as autoridades policiais dos EUA têm estado em alerta especialmente elevado desde o início da guerra contra o Irã e levantaram preocupações sobre ameaças de retaliação.

Nas últimas semanas, as autoridades que trabalham na preparação para a Copa do Mundo nos Estados Unidos têm dado cada vez mais sinais de alerta sobre a retenção de US$625 milhões (R$ 3,3 bilhões) em subsídios federais de segurança para o evento, que faziam parte de uma lei de gastos apoiada pelos republicanos e aprovada em julho de 2025.

A Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (Fema), encarregada de distribuir o dinheiro, disse em novembro que esperava alocar os recursos até 30 de janeiro.

Após questionamentos da Reuters neste mês, depois que autoridades e organizadores reclamaram que ainda não haviam recebido nada, a Fema anunciou na quarta-feira (18) que havia concedido os subsídios, dizendo que o dinheiro "reforçaria os preparativos de segurança".

Com o início da Copa no México em 11 de junho e, em seguida, nos EUA e no Canadá no dia seguinte, os Estados e as cidades que sediarão os eventos estão em fase de planejamento, incluindo como se proteger de possíveis ataques. O atraso no financiamento e os avisos de ameaça agravaram um processo já complexo, disseram à Reuters várias autoridades envolvidas.

O processo de distribuição de verbas normalmente leva meses, e os esforços para comprar tecnologia e equipamentos podem levar ainda mais tempo, de acordo com Mike Sena, presidente da Associação Nacional de Centros de Fusão, que representa uma rede de 80 centros de informação nos EUA que facilitam o compartilhamento de inteligência federal, estadual e local.

"Será extremamente apertado", disse ele.

Um relatório de inteligência de dezembro de 2025 de Nova Jersey, analisando as possíveis ameaças aos jogos no Estado - que incluirá a final -, apontou ataques domésticos recentes, conspirações terroristas interrompidas e uma proliferação de propaganda extremista. O relatório também observou a possibilidade de reuniões espontâneas relacionadas a tensões entre países.

Outro relatório de inteligência, datado de setembro de 2025, descreveu uma postagem online que parecia incentivar ataques à infraestrutura ferroviária durante a Copa do Mundo, que dizia que havia "muitas oportunidades para derrubá-la dos trilhos" e destacava jogos na costa oeste dos EUA e no Canadá. Os documentos foram obtidos por meio de solicitações de registros abertos pela organização sem fins lucrativos de transparência Property of the People.

(Reportagem em parceria com Kristina Cooke, em San Francisco)

* É proibida a reprodução deste conteúdo.