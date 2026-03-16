Tite é demitido do Cruzeiro após empate com Vasco no Brasileirão

No último fim de semana, técnico levou título do Campeonato Mineiro

Uma semana após ter conquistado o título do Campeonato Mineiro, o técnico Tite foi demitido do comando técnico do Cruzeiro após o time arrancar o empate (3 a 3) com o Vasco em Belo Horizonte, pela sexta rodada do Brasileirão. Há apenas três meses do cargo, Tite se junta a outros cinco treinadores demitidos neste início de temporada – Juan Carlos Osório (Remo), Fernando Diniz (Vasco), Jorge Sampaoli (Atlético-MG), Filipe Luís (Flamengo) e Hernán Crespo (São Paulo).

O Cruzeiro informa que decidiu pelo encerramento do trabalho de Tite como treinador da equipe.



Junto ao técnico também deixam o clube os auxiliares Matheus Bachi, Vinicius Bergantin e o preparador físico Fabio Mahseredjian.



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Sem nenhuma vitória na competição nacional – foram três derrotas e três empates em seis partidas - o Cruzeiro é o vice-lanterna do Brasileirão: está em 19º lugar, com apenas três pontos. O próximo compromisso da equipe é na próxima quarta (18), contra o Atlhetico-PR, às 20h (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba. Segundo nota do clube, o time será comandado interinamente pelo auxiliar permanente Wesley Carvalho.

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Ex-técnico da seleção brasileira, Tite assumiu o comando da Raposa no final do ano passado, no lugar do treinador português Leonardo Jardim – atualmente no Flamengo - que pediu para deixar o clube após eliminação nas semifinais da Copa do Brasil. No Campeonato Mineiro, Tite enfileirou oito vitórias e apenas três derrotas em 11 jogos.

Além de Tite, também deixam o clube os auxiliares dele: Matheus Bachi, Vinicius Bergantin e o preparador físico Fabio Mahseredjian.