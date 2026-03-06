logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

TV Brasil estreia transmissões de 2026 da Liga de Basquete Feminino

Apresentações recomeçam no domingo (8), Dia Internacional da Mulher
TV Brasil
Publicado em 06/03/2026 - 07:28
Brasília
Campinas (SP), 07/06/2025 - Lance dee jogo entre Unimed e Sesi, realizado no Tênis Clube de Campinas, pela Liga de Basquete Feminino. Foto: Giuliano Abrahão/LBF
© Giuliano Abrahão/LBF

TV Brasil inicia as transmissões dos jogos da temporada 2026 da Liga de Basquete Feminino (LBF), principal competição da modalidade, a partir deste domingo (8), Dia Internacional da Mulher. Semanalmente, sempre ao vivo, às 11h, será apresentada uma partida exclusiva por rodada.

A competição ganha a telinha da emissora pública pelo terceiro ano consecutivo. Na fase de classificação, a TV Brasil acompanha pelo menos 22 confrontos com exclusividade. Em 2026, o canal ainda mostra as emoções da decisão da Copa LBF.

O duelo de abertura da Liga de Basquete Feminino (LBF) tem transmissão na jornada esportiva da emissora com o jogo Santo André x Pontz São José. A bola vai ao ar na primeira disputa do campeonato, às 11h de domingo (8).

No mês de março, além desse confronto, a TV Brasil transmite mais três partidas: Sodiê Mesquita x Salvador Basketall no dia 15, Cerrado Basquete x Salvador Basketall no dia 22 e Pontz São José x Sampaio Basquete no dia 29. Os três jogos ocorrem no mesmo horário, às 11h.

Tela do esporte feminino

As transmissões da Liga de Basquete Feminino (LBF) integram a estratégia da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), gestora da TV Brasil, de valorizar o esporte feminino no país, ampliar o acesso das pessoas às competições e promover a aproximação entre o público do canal e a modalidade.

Além dos duelos da LBF, a emissora já está exibindo as partidas do Brasileirão Feminino da Série A1. Durante o ano, além da elite do futebol de mulheres, a TV Brasil mostra as fases decisivas das séries A2 e A3, a partir das semifinais. Ainda traz para a telinha as emoções dos confrontos finais das categorias de base com a disputa pelo título do Brasileirão Feminino Sub-17 e Sub-20.

As disputas ganham visibilidade ainda maior por meio da parceria com os canais que fazem parte da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) e retransmitem a programação da TV Brasil em seus estados. Em 2025, a emissora também compartilhou com o público as emoções da Conmebol Copa América de Futebol Feminino.

Audiência nas jornadas esportivas

A TV Brasil e a RNCP ampliaram a visibilidade do basquete feminino no país no ano passado e chegaram a mais de 1,4 milhão de pessoas, com a transmissão da Liga de Basquete Feminino (LBF). Os dados são da Kantar Ibope Media e levaram em conta aferições feitas em 11 mercados.

Com alcance de mais de 1,2 milhão de domicílios, o tempo total de horas vistas nas 24 partidas transmitidas da modalidade foi superior a 784 mil. Os dados consolidaram a competição como um dos destaques da grade esportiva da TV Brasil.

Houve equilíbrio entre homens e mulheres, com maior concentração nas faixas etárias superiores a 25 anos. As classes sociais C, D e E representaram 80% do público, reforçando o papel da televisão pública em democratizar o acesso ao esporte e levar o basquete feminino a diferentes realidades sociais.

Para o levantamento, foram aferidos os seguintes mercados: TV Brasil (RJ, SP e DF), Grande Florianópolis (TV UFSC), Grande Goiânia (TV UFG), Grande Recife (TVU), Manaus (TV Encontro das Águas), Grande Porto Alegre (TVE/RS), Grande Salvador (TVE Bahia), Grande Belém (TV Cultura do Pará) e Grande Fortaleza (TV Ceará).

Com a última temporada do Brasileirão Feminino Série A1, a TV Brasil registrou crescimento de 23,8% na audiência média em 2025 na comparação ao ano anterior, com destaque para as praças do Distrito Federal, Rio de Janeiro e de São Paulo.

O desempenho representa 51% acima da média geral da emissora no mesmo período. O alcance médio por jogo passou de 118 mil para 140 mil domicílios e, considerando as emissoras da RNCP, o alcance foi de 3 milhões de espectadores no primeiro semestre de 2025.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 04/03/2026 - A diretora de programação e conteúdo da EBC, Antonia Pellegrino, fala durante lançamento da campanho Feminicídio Nunca Mais, organizada pela NO MORE Foundation, Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo - Embratur e Empresa Brasil de Comunicação - EBC, no monumento do Cristo Redentor. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Prêmio TV Brasil Petrobras para Elas valoriza mulheres no futebol
Brasília (DF), 26/02/2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ex-jogador Cafú, durante cerimônia de apresentação das taças da Copa do Mundo de 2026 e da Copa do Mundo Feminina de 2027, realizado no Palácio do Planalto. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Lula exalta Copa Feminina e pede valorização das mulheres no futebol
Liga de Basquete Feminino esportes TV Brasil transmissões
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Beirute, 02/10/2024 - A brasileira e dona de casa Lindaura Lianes Hijazi, de 51 anos, está vivendo em um abrigo lotado de desabrigados juntamente com os filhos. Foto: Lindaura Lianes Hijazi/Arquivo Pessoal
Internacional Líbano: 100 mil pessoas estão em abrigos após alertas israelenses
sex, 06/03/2026 - 09:32
Belo Horizonte (MG), 05/03/2026 - Soldados do Corpo de Bombeiros fazem buscas após desabamento de prédio de lar de idosos. Foto: CBMMG/Divulgação
Geral Bombeiros resgatam última vítima de escombros de lar de idosos em MG
sex, 06/03/2026 - 09:09
Fumaça sobe após ataque de Israel a Beirute, no Líbano 04/03/2026 REUTERS/Claudia Greco
Internacional Israel ataca Beirute; Trump quer participar de escolha de líder do Irã
sex, 06/03/2026 - 08:38
Imagem mostra um equipamento de medir pressão próximo a bombas de extração de petróleo nos arredores de Almetyevsk, na República do Tartaristão, Rússia 14/07/2025 Reuters/Stringer/Proibida reprodução
Internacional Países asiáticos adotam medidas para restringir gastos de petróleo
sex, 06/03/2026 - 08:10
Logo da Agência Brasil
Direitos Humanos Incra inclui 1,6 mil famílias do MA em Programa da Reforma Agrária
sex, 06/03/2026 - 08:05
Sao Paulo (SP)-01/03/2026. Um ato no domingo em memória de Tainara Souza Santos, de 31 anos, que morreu após ser atropelada e arrastada pelo ex-companheiro em São Paulo, irá marcar o início das mobilizações pelo Dia Internacional das Mulheres. Organizado pelo Ministério das Mulheres, o local escolhido para o ato é a Marginal Tietê, na zona norte da cidade de São Paulo, onde Tainara foi agredida, atropelada pelo ex-companheiro Douglas Alves da Silva e arrastada por mais de 1 quilômetro ao ficar presa ao carro dele, em 29 de novembro do ano passado. O ato contou com a presença das ministras Márcia Lopes, Marina Silva , Sônia Guajajara e do Ministro Paulo Teixeira e a mãe Luciane ( mãe da vítima Taynara). Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Direitos Humanos Relatório aponta média de 12 mulheres vítimas de violência por dia
sex, 06/03/2026 - 07:30
Ver mais seta para baixo