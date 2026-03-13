TV Brasil transmite amanhã jogo entre Cruzeiro e Atlético Mineiro

A TV Brasil exibe, neste sábado (14), o clássico Cruzeiro x Atlético Mineiro válido pela terceira rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino 2026. A transmissão da emissora inicia com um pré-jogo às 15h45 e a bola rola às 16h, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG).

O Cruzeiro chega ao confronto em um momento melhor na tabela, as Cabulosas ocupam a quarta colocação, com uma vitória e um empate na competição. Já o Atlético Mineiro entra em campo pressionado em busca do seu primeiro triunfo, após somar apenas uma derrota e um empate nas duas rodadas iniciais.

A exibição da partida faz parte da estratégia da TV Brasil, a tela do futebol feminino, para ampliar a visibilidade da modalidade no país. Pelo terceiro ano consecutivo, a emissora pública exibirá jogos da elite feminina. Também serão transmitidos os confrontos decisivos das Séries A2 e A3, a partir das semifinais. Além disso, o público poderá acompanhar as decisões das categorias de base pelo título do Brasileirão Feminino Sub-17 e Sub-20.



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A equipe de profissionais que comandará as transmissões conta com um time todo formado por mulheres, com a narradora Luciana Zogaib, as comentaristas Brenda Balbi e Rachel Motta e as repórteres Marília Arrigoni e Verônica Dalcanal.

As competições ganham ainda mais visibilidade por meio da parceria com os canais que formam a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) que retransmitem a programação da TV Brasil em seus estados.

Sobre o Brasileirão Feminino Série A1

A edição de 2026 do campeonato mobiliza 18 equipes que se enfrentam em turno único na fase de classificação. Os oito primeiros avançam para a segunda fase. As etapas a partir das quartas de final são disputadas no formato de mata-mata com duelos de ida e volta.

Os times reunidos na Brasileirão Feminino Série A1 são: América (MG), Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Ferroviária, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Juventude, Mixto (MT), Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vitória.

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Serviço

Brasileirão Feminino Série A1 – Cruzeiro x Atlético Mineiro neste sábado, dia 14/3, às 15h45, na TV Brasil

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