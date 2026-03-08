logo ebc
TV Brasil transmite neste domingo final do clássico Ceará e Fortaleza

Exibição da partida será transmitida para todo o país
EBC
Publicado em 08/03/2026 - 09:25
Brasília
02/03/2026 - Fortaleza e Ceará empatam pela primeiro jogo da final do Cearense. Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC
© Mateus Lotif / Fortaleza EC

A TV Brasil exibe, neste domingo (8), a partir das 17h, o segundo jogo da final do Campeonato Cearense 2026. Ceará e Fortaleza se enfrentam novamente, direto da Arena Castelão, em Fortaleza. O jogo será transmitido para todo o país, com sinal gerado pela TV Ceará, emissora parceira da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

A primeira partida do Clássico-Rei, no último domingo (1º), terminou empatada em 1 a 1. Na partida de volta, o mando de campo do confronto pertence ao Ceará, por ter obtido melhor campanha no campeonato. Para se tornar campeão, o time precisa vencer por qualquer placar. Em caso de empate no tempo regulamentar, o título será decidido nos pênaltis.

Campeonato Cearense 2026

O Campeonato Cearense 2026 teve início no dia 6 de janeiro. A competição é dividida em quatro fases: primeira fase, segunda fase, semifinais e final.

Na primeira fase, os clubes foram divididos em dois grupos e se enfrentaram dentro das próprias chaves, totalizando quatro partidas para cada equipe. Os três primeiros colocados de cada grupo avançaram para a segunda fase, enquanto os dois últimos disputaram o Quadrangular da Permanência. A classificação foi definida pela soma de pontos, com critérios de desempate baseados em vitórias, saldo de gols, gols marcados e confronto direto.

A segunda fase contou com seis equipes distribuídas em dois novos grupos, que se enfrentaram em jogos únicos. Os dois melhores de cada grupo avançaram para as semifinais. As últimas equipes disputarão o 5º lugar, que garante vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2027.

A fase final foi disputada em sistema de mata-mata. As semifinais aconteceram em jogos de ida e volta, assim como a grande decisão. Participam do campeonato dez equipes: Ceará, Fortaleza, Floresta, Ferroviário, Iguatu, Maracanã, Tirol, Horizonte, Maranguape e Quixadá.

A transmissão do Campeonato Cearense integra a ampla cobertura esportiva da TV Brasil este ano. A emissora pública da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) exibe, ao longo da temporada, partidas dos campeonatos baiano, capixaba, cearense e paraense, com sinal gerado pelas emissoras parceiras da RNCP.

A cobertura das partidas nos estádios, a narração e os comentários serão realizados pelas equipes dos canais dos quatro estados: TVE Bahia, TVE Espírito Santo, TV Ceará e TV Cultura do Pará.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Serviço

Campeonato Cearense - Ceará x Fortaleza neste domingo (8), às 17h, na TV Brasil

TV Brasil na internet e nas redes sociais

  • Site – https://tvbrasil.ebc.com.br
  • Instagram – https://www.instagram.com/tvbrasil
  • YouTube – https://www.youtube.com/tvbrasil
  • X – https://x.com/TVBrasil
  • Facebook – https://www.facebook.com/tvbrasil
  • TikTok – https://www.tiktok.com/@tvbrasil
  • TV Brasil Play - http://tvbrasilplay.com.br
futebol TV Brasil campeonado cearense
