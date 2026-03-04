logo ebc
Vasco anuncia acerto com o técnico Renato Gaúcho

Esta será a terceira passagem do treinador pelo Cruzmaltino
Agência Brasil
Publicado em 03/03/2026 - 21:50
Rio de Janeiro
O Vasco da Gama anunciou, na noite desta terça-feira (3), que acertou com Renato Gaúcho para assumir a sua equipe profissional de futebol masculino. Esta será a terceira passagem do treinador pelo Cruzmaltino de São Januário.

“O Vasco da Gama informa que Renato Gaúcho é o novo treinador da equipe profissional. O técnico assinou contrato válido até o fim de 2026 e inicia sua terceira passagem pelo clube. Junto com o comandante, chegam os auxiliares Alexandre Mendes e Marcelo Salles”, informou o Vasco em nota.

A apresentação do treinador no Vasco da Gama será realizada na próxima quarta-feira (04/03), oportunidade na qual comandará seu primeiro treinamento no Centro de Treinamento Moacyr Barbosa.

Renato Gaúcho chega para substituir o técnico Fernando Diniz, demitido após derrota para o Fluminense no Campeonato Carioca. O último time comandado por Renato foi justamente o Tricolor das Laranjeiras, no ano de 2025.

