Esportes

Vini Sardi agradece pela torcida na Copa do Mundo de Paraskate

Brasileiro garantiu o ouro na disputa do park
Agência Brasil
Publicado em 10/03/2026 - 19:02
Rio de Janeiro
Vini Sardi, Copa do Mundo de Paraskate
© Pablo Vaz/STU/Direitos Reservados

Dois dias após conquistar o título da disputa de park da Copa do Mundo de Paraskate, o brasileiro Vini Sardi publicou, nesta terça-feira (10) no seu perfil em uma rede social, uma mensagem de agradecimento a todos que torceram por ele na competição realizada no último domingo (8) no Parque Cândido Portinari, em São Paulo (SP).

“Quero agradecer a todos que estiveram na torcida, que acompanharam e vibraram junto! Competir no primeiro mundial de Paraskate em casa e poder representar minha cidade e meu país não tem preço. Um passo importante para minha carreira e um passo gigante para o Paraskate numa futura Paralimpíada! Obrigado Skate”, declarou o atleta natural de São Paulo.

Para ficar com o ouro, Vini somou 92,02 pontos em sua melhor volta. A prata ficou com o sul-africano Robert Glover (81,55 pontos), enquanto o bronze ficou com outro atleta do Brasil, Ítalo Romano (78,82 pontos).

Também na Copa do Mundo de Paraskate, mas na disputa de street, o Brasil também ficou com ouro, além da prata e do bronze. O grande vencedor foi Felipe Nunes (85,34 pontos), enquanto Kauê Augusto ficou com a prata (83,33 pontos) e David Soares com o bronze (80,29 pontos).

“O Vini Sardi e tantos outros grandes nomes deram um show no Park, quebraram tudo, e depois foi a nossa vez de mostrar o que a gente sabe aqui no Street. Demos sangue em cada manobra, todos andaram muito bem e acabei ficando em primeiro com a minha segunda e última volta. Estou feliz demais por tudo o que fizemos aqui hoje. E também pelas pessoas estarem olhando para o Paraskate. Acredito muito no potencial que temos”, declarou Felipe Nunes após a competição.

Edição:
Fábio Lisboa
esportes paraskate Copa do Mundo vini sardi Felipe Nunes Kauê Augusto David Soares
Ver mais seta para baixo