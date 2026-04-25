Alcaraz desiste de disputar Roland Garros por causa de lesão no punho

Tenista espanhol se machucou na primeira rodada do Aberto de Barcelona

Carlos Alcaraz foi obrigado a desistir, na última sexta-feira (24), da busca pelo terceiro título consecutivo do Aberto da França por causa de uma lesão no pulso que o impedirá de participar de Roland Garros no próximo mês.

O tenista espanhol, sete vezes campeão de torneios do Grand Slam, se machucou na primeira rodada do Aberto de Barcelona no início deste mês, e depois se retirou do torneio.

Exames mostraram que o problema era mais sério do que se pensava inicialmente e, depois disso, o jogador de 22 anos também se retirou do Aberto de Madri desta semana. Alcaraz também não participará do Masters de Roma.

“Após os resultados dos exames realizados hoje, decidimos que o mais prudente a fazer é ser cauteloso e não participar de Roma ou Roland Garros enquanto esperamos para avaliar o progresso para que possamos decidir quando voltaremos à quadra”, disse Alcaraz.

“Este é um momento difícil para mim, mas tenho certeza de que sairemos dele mais fortes”.

Campeão do Aberto da Austrália no início deste ano, Alcaraz buscaria seu terceiro título consecutivo em Roland Garros, depois de ter conquistado os títulos em Paris em 2024 e em 2025.

Ele agora irá se ausentar de toda a temporada no saibro, com um olho em Wimbledon, em junho. A última vez que Alcaraz ficou de fora de um torneio importante foi no Aberto da Austrália de 2023, por causa de uma lesão na perna.

Especialista em quadras de saibro, Alcaraz ganhou títulos em Monte Carlo, Roma e Roland Garros no ano passado e também foi vice-campeão em Barcelona.

Ele derrotou o atual número um do mundo, Jannik Sinner, na maratona da final do ano passado em Roland Garros, salvando três match points antes de sair vitorioso após 5 horas e 29 minutos.

A desistência de Alcaraz abre caminho para que Sinner possa potencialmente completar um Career Slam (quando um tenista conquista os quatro principais torneios - Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open - ao menos uma vez ao longo de sua trajetória profissional, não necessariamente no mesmo ano). O italiano venceu o Aberto da Austrália duas vezes, Wimbledon no ano passado e o Aberto dos Estados Unidos em 2024.

Sinner, que soube da desistência de Alcaraz durante a entrevista pós-jogo após sua vitória sobre Benjamin Bonzi no Aberto de Madri, desejou ao espanhol uma rápida recuperação.

“É triste para o tênis. Como competidor, sempre quero jogar contra os melhores do mundo e ele definitivamente é o melhor do mundo aqui nessa superfície. Desejo que ele se recupere o mais rápido possível”, disse Sinner.

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