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Esportes

Atacante francês Ekitike fica fora da Copa do Mundo após lesão grave

Ele rompeu o tendão de Aquiles durante duelo Liverpool x PSG
Rohith Nair*
Publicado em 15/04/2026 - 18:24
Bengaluru (Índia)
Ekitike sofre lesão em jogo do Liverpool contra o Paris St Germain 14 de abril de 2026 Action Images via Reuters/Lee Smith
© Reuters/Lee Smith/proibida reprodução
Reuters

O atacante francês Hugo Ekitike não disputará a Copa do Mundo, disse o técnico Didier Deschamps na quarta-feira (15), depois que ele rompeu o tendão de Aquiles durante derrota do Liverpool para o Paris Saint Germain na Liga dos Campeões.

"Hugo sofreu uma lesão grave contra o PSG na noite de terça-feira", afirmou Deschamps. "Infelizmente, a gravidade da lesão o impedirá de terminar a temporada com o Liverpool e de participar da Copa do Mundo."

De acordo com os jornais franceses Le Parisien e L'Equipe, o jogador de 23 anos sofreu ruptura do tendão de Aquiles.

Ekitike marcou 17 gols em todas as competições nesta temporada, desde que o Liverpool o contratou junto ao Eintracht Frankfurt por 69 milhões de libras (R$ 467 milhões) em julho.

A Copa do Mundo será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, de 11 de junho a 19 de julho.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

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