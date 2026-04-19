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Basquete Feminino: TV Brasil transmite Sesi Araraquara X Santo André

Transmissão na emissora pública tem início às 10h45 deste domingo
EBC
Publicado em 19/04/2026 - 07:20
Brasília
Campinas (SP), 07/06/2025 - Lance dee jogo entre Unimed e Sesi, realizado no Tênis Clube de Campinas, pela Liga de Basquete Feminino. Foto: Giuliano Abrahão/LBF
© Giuliano Abrahão/LBF

Neste domingo (19), a partir das 10h45, a TV Brasil exibe ao vivo a partida entre Sesi Araraquara e Santo André pela fase classificatória da Liga de Basquete Feminino (LBF). A disputa acontece no ginásio do Sesi de Araraquara,em São Paulo. A transmissão faz parte da temporada 2026 do campeonato que tem cobertura do canal público da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

O Sesi Araraquara chega para o jogo após ter perdido o último confronto contra o Sampaio Basquete por 76 a 49, no dia 12. No mesmo dia, o Santo André venceu o Salvador Basketball por 95 a 62. O Santo André também encarou o Unimed Campinas nesta quarta-feira (15), mas foi derrotado por 101 a 86.

Esporte feminino

As transmissões da LBF integram a estratégia da EBC, gestora da TV Brasil, de valorizar o esporte feminino no país, ampliar o acesso das pessoas às competições e promover a aproximação entre o público do canal e a modalidade.

Além dos duelos da LBF, a emissora também já está exibindo as partidas do Brasileirão Feminino da Série A1. Durante o ano, além da elite do futebol de mulheres, a TV Brasil mostra as fases decisivas das Séries A2 e A3, a partir das semifinais. Ainda traz para a telinha as emoções dos confrontos finais das categorias de base com a disputa pelo título do Brasileirão Feminino Sub-17 e Sub-20.

As disputas ganham visibilidade ainda maior por meio da parceria com os canais que fazem parte da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) e retransmitem a programação da TV Brasil em seus estados. Em 2025, a emissora também compartilhou com o público as emoções da Conmebol Copa América de Futebol Feminino.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

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TV Brasil Liga de Basquete Feminino basquete
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