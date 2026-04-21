Boxe: etapa de Copa do Mundo em Foz do Iguaçu tem recorde de atletas

Mais de 400 boxeadores de 50 países participam da etapa de abertura da Copa do Mundo de Boxe, em Foz do Iguaçu (Paraná), evento organizado pela Federação Internacional (World Boxing). O evento foi aberto na segunda-feira (20) e vai até até 26 de abril, no Rafain Palace Hotel & Convention Centre. De acordo com World Boxing, o total de competidores é maior número registrados na Copa do Mundo, que prevê ainda outras três etapas ao longo da temporada.

Este é o segundo ano consecutivo que a cidade paranaense recebe a elite do boxe internacional. As disputas ocorrem a partir das 11h (horário de Brasíia) e das 14h, com – com transmissão ao vivo no canal da Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe), no YouTube.

O Brasil conta com 16 representantes (homens e mulheres), e três deles já avançaram de fase. Atual vice-campeão mundial, Isaías Ribeiro Filho, também conhecido pelo apelido de Samurai, se classificou às quartas de final dos 90 quilos ao derrotar na estreia na segunda (20) o cazaque Daulet Tulemissov, por decisão unânime. Samurai volta o ringue na quinta (23), a partir das 14h, contra o armênio Narek Manasyan.

Quem também levou a melhor na primeira rodada foi o baiano Kaian Reis, ao superar o tcheco Kelvin Soquessa por 4 a 1. Classificado às oitavas, ele terá pela frente o venezuelano Lisandro Tejada. Já a paulista Bárbara Santos, a Bynha, nem precisou estrear para avançar direto às quartas: a adversária na primeira luta dos 75 kg, a norte-americana Naomi Graham, foi desclassificada por estar acima do peso.

Pelo regulamento, os atletas precisam vencer os confrontos diretos para seguirem avançando de fase, com soma de pontos no ranking mundial. As semifinais estão previstas para sexta (24) e as finais para sábado (25). Os vencedores terão garantidos 150 pontos no ranking.

Na edição do ano passado, o Brasil ficou na segunda posição no quadro de medalhas (três ouros, duas pratas e quatro de bronze), atrás apenas da Polônia, com 10 pódios.

Após a etapa brasileira, a Copa do Mundo segue para Guiyang (China), em junho. O calendário prevê a realização das finais na cidade de Tashkent (Uzbequistão) entre novembro e o início de dezembro.