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Esportes

Brasil abre Pan-Americano Sênior de judô com seis medalhas

Atletas do país ganharam dois ouros, uma prata e três bronzes
Juliano Justo - repórter da EBC
Publicado em 19/04/2026 - 09:36
São Paulo
Panamá - 19/04/2026 - Brasil abre Pan-Americano Sênior de judô com seis medalhas. Foto: Grasiela Gonzaga/Ruasmídia/CBJ
© Grasiela Gonzaga/Ruasmídia/CBJ

O judô brasileiro abriu o Campeonato Pan-Americano Sênior com seis medalhas neste sábado (18). No Panamá, os atletas do país ganharam dois ouros, uma prata e três bronzes.

Os dois ouros vieram pelas vitórias de Nauana Silva (-70kg) e Daniel Cargnin (-73kg); Rafaela Silva (-63kg) ficou na segunda colocação; e Luana Carvalho (-70kg), Guilherme de Oliveira (-73kg) e Beatriz Freitas (-78kg), com os terceiros lugares de suas categorias.

Estreando em nova categoria de peso, Nauana Silva chegou ao torneio sem estar ranqueada na categoria -70kg. Na luta pelo ouro, a brasileira bateu a dominicana Esmeralda Damiano Guerrero, com a adversária punida três vezes por falta de combatividade.

Dono do bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Daniel Cargnin entrou na disputa como cabeça-de-chave número um da categoria. Na decisão, ele cruzou com o estadunidense Jack Yonezuka, adversário que o derrotou na final do último Campeonato Pan-Americano, em 2025.

No confronto deste ano, o brasileiro abriu o placar ainda no início, conseguindo um waza-ari. Depois, segurou bem o placar até que o relógio zerasse e confirmasse seu quarto título pan-americano.

Rafaela Silva (-63kg) ficou com a prata após ser derrotada pela canadense Jessica Klimkait, no golden score.

As disputas seguem neste domingo (19), com mais nove brasileiros no tatame a partir das 11h30.

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Edição:
Vinicius Lisboa
Judô esporte olímpico Campeonato Pan-Americano
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