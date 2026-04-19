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Esportes

Brasil conquista título do FIFA Series de futebol feminino

Seleção venceu o Canadá por 1 a 0 na Arena Pantanal, em Cuiabá
Juliano Justo - repórter da EBC
Publicado em 19/04/2026 - 09:25
São Paulo
Cuiabá - 19.04.2026 - Seleção Feminina comemorando o título do FIFA Series - Foto: Lívia Villas Boas | CBF
© Lívia Villas Boas | CBF

O Brasil conquistou o título do FIFA Series com a vitória da Seleção Feminina sobre o Canadá, por 1 a 0, na Arena Pantanal, em Cuiabá, na noite deste sábado (18).

A taça veio para a alegria dos 13 mil torcedores presentes no estádio. A seleção teve 100% de aproveitamento na competição, incluindo duas goleadas: 5 a 1, na Coreia do Sul; e 6 a 1, na Zâmbia.

O gol do título foi marcado logo no início do segundo tempo. Kerolin entrou na área em velocidade, tentou encobrir a goleira, mas Sheridan defendeu. No rebote, Aline Gomes balançou as redes. Foi o gol do título e o primeiro gol dela pela Seleção Feminina.

A atacante Kerolin foi eleita a melhor jogadora do torneio. Ela participou de quatro dos 12 gols da Amarelinha na competição, com dois gols e duas assistências. Kerolin tem 59 jogos pelo Brasil, com 15 gols e dois títulos da Copa América.

Além da taça, o Brasil ampliou para 10 jogos a sequência de invencibilidade dentro do país. O último revés em casa se deu em 3 de dezembro de 2023, data da derrota para o Japão, por 2 a 0, em amistoso realizado no Morumbis. Foram 9 vitórias e 1 empate.

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Edição:
Vinicius Lisboa
Futebol Feminino fifa series seleção brasileira futebol
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