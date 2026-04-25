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Brasil lidera quadro de medalhas de GP de atletismo paralímpico

Seleção chegou a 44 pódios nos dois primeiros dias de competição
Agência Brasil
Publicado em 25/04/2026 - 15:32
Rio de Janeiro
Wanna Brito, arremesso de peso
© Cris Mattos/CPB/Direitos Reservados

O Brasil faz uma grande campanha no Grand Prix de atletismo paralímpico disputado em Rabat (Marrocos). Nos dois primeiros dias de competição (quinta e sexta) a seleção brasileira chegou ao total de 44 pódios (29 ouros, 10 pratas e cinco bronzes), liderando o quadro de medalhas.

Esta é a primeira competição da qual o Brasil participa desde a campanha histórica no Mundial de Nova Déli (Índia) em 2025. Naquela oportunidade a delegação brasileira conquistou 15 ouros, 20 pratas e nove bronzes, ficando pela primeira vez na primeira posição do quadro de medalhas.

Um dos destaques brasileiros na última sexta-feira foi a amapaense Wanna Brito, ouro no arremesso de peso da classe F32 (lesões encefálicas) com a marca de 7,64 metros. Já a prata ficou com a paulista Giovanna Boscolo, que arremessou 5,53 metros.

Outra prova na qual o Brasil conseguiu uma dobradinha foi a dos 200 metros da classe T12 (baixa visão). Com o tempo de 24s78 a capixaba Lorraine Aguiar ficou com o ouro. Já a prata foi da potiguar Clara Daniele com o tempo de 25s35.

“Estou um pouco cansada, mas estou feliz de estar neste Grand Prix aqui no Marrocos. Tenho que aprimorar algumas coisas que não saíram como esperado. Espero fazer ainda melhor amanhã [este sábado], na prova dos 400 metros”, disse Lorraine.

As disputas do Grand Prix de atletismo disputado em Rabat (Marrocos) vão até este sábado (25).

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Edição:
Fábio Lisboa
esportes atletismo esporte paralímpico Grand Prix CPB
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