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Esportes

Brasil terá Semana Nacional do Esporte

Comemorações ocorrerão nos dias próximos a 23 junho
Agência Brasil
Publicado em 13/04/2026 - 07:58
Brasília
Brasília (DF), 12/04/2026 - Caio Bonfim e equipe feminina conquistam bronze no Mundial de Marcha Foto: Mariana Sá/COB
© Mariana Sá/COB

O Brasil terá, a partir deste ano, a Semana Nacional do Esporte. Texto publicado na edição desta segunda-feira (13) do Diário Oficial da União prevê as comemorações para a semana do dia 23 de junho, já considerado Dia Nacional do Esporte.

A finalidade é incentivar a prática esportiva como instrumento de promoção de saúde, inclusão social, educação e qualidade de vida.

As comemorações deverão ser promovidas pelo poder público, em conjunto com instituições de ensino, organizações esportivas e entidades da sociedade civil.

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As iniciativas devem ser direcionadas à divulgação dos benefícios físicos, mentais e sociais do esporte e devem ocorrer por meio de:

  • eventos;
  • debates;
  • campanhas;
  • ações educativas;
  • atividades práticas. 

De acordo com a lei, as ações deverão incluir e valorizar todas as faixas etárias e modalidades.

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Edição:
Talita Cavalcante
esporte Diário Oficial da União
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