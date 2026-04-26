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Brasil vence Grand Prix de atletismo paralímpico de Rabat

Seleção brasileira somou o total de 57 medalhas na competição
Agência Brasil
Publicado em 26/04/2026 - 13:51
Rio de Janeiro
thalita simplicio, gp de atletismo, paralímpico
© Alessandra Cabral/CPB/Direitos Reservados

O Brasil encerrou o Grand Prix de atletismo paralímpico de Rabat (Marrocos) na primeira posição do quadro medalhas, com o total de 57 conquistas (sendo 38 ouros, 13 pratas e seis bronzes). Na competição, que chegou ao final no último sábado (23), a seleção brasileira foi representada por 36 atletas.

No último dia de competições, a equipe verde e amarela subiu ao pódio em 13 oportunidades (com nove ouros, duas pratas e um bronze).

Uma das medalhas douradas do Brasil no último dia de disputas foi conquistada por Thalita Simplício. Ela fez um tempo de 1min01s47 para triunfar nos 400 metros classe T11 (cegos). “Gostei do resultado, para três meses de treino neste ano. Estou testando novas estratégias nos bastidores e na corrida”, afirmou a potiguar.

Outro ouro marcante da equipe brasileira veio nos 100 metros da classe T12 (baixa visão). A capixaba Lorraine Aguiar cumpriu a distância em 57S69 para ficar à frente da chinesa Yingying Qiu, prata com o tempo de 1min03S49, e da uzbeque Khusniya Olimjonova, bronze com 1min11S89.

“É uma prova para a qual não estou fazendo um treinamento específico e fiz minha segunda melhor marca da vida. Depois desse resultado, tenho mais confiança e sei que posso ainda mais”, afirmou a brasileira.

Agora, o Brasil volta a competir em uma etapa de Grand Prix no mês de maio, em Nottwil (Suíça). Para esta competição, a equipe será formada por atletas que competem em cadeira de rodas ou nas provas de petra.

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Edição:
Fábio Lisboa
esportes atletismo paralímpico Grand Prix Marrocos CPB
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