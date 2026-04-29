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Brasileiro feminino: Grêmio derrota Bahia no fechamento da 8ª rodada

Volante Camila Pini brilhou com dois gols de falta
Agência Brasil
Publicado em 28/04/2026 - 21:21
Rio de Janeiro
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© Caroline Motta/Grêmio FBPA/Direitos Reservados

Na partida que fechou a 8ª rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino, o Grêmio derrotou o Bahia por 2 a 0, na noite desta terça-feira (28) na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.

Os três pontos conquistados fora de casa deixaram as Gurias Gremistas com dez pontos, na 12ª colocação. Já as Mulheres de Aço permanecem com 15 pontos, na 4ª posição da classificação.

E o confronto teve uma protagonista, a volante Camila Pini, que marcou duas vezes em cobrança de falta, a primeira aos 11 da etapa inicial e a segunda aos 51 do segundo tempo.

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Edição:
Fábio Lisboa
esportes Futebol Feminino Grêmio Bahia brasileiro feminino
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