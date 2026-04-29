Brasileiro feminino: Grêmio derrota Bahia no fechamento da 8ª rodada

Na partida que fechou a 8ª rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino, o Grêmio derrotou o Bahia por 2 a 0, na noite desta terça-feira (28) na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.

AURA IMORTAL NO NORDESTE! 🇪🇪 Bahia 0x2 #Grêmio

Com dois golaços da Camila Pini, o #GrêmioFeminino conquistou três pontos importantes fora de casa pelo #BrFeminino2026.



Voltamos a campo no feriado de 1º de maio, contra o Corinthians, no Passo D'Areia. Contamos com teu apoio… pic.twitter.com/4al7rTtTbs — Grêmio Feminino (@MosqueteirasOfc) April 28, 2026

Os três pontos conquistados fora de casa deixaram as Gurias Gremistas com dez pontos, na 12ª colocação. Já as Mulheres de Aço permanecem com 15 pontos, na 4ª posição da classificação.

E o confronto teve uma protagonista, a volante Camila Pini, que marcou duas vezes em cobrança de falta, a primeira aos 11 da etapa inicial e a segunda aos 51 do segundo tempo.