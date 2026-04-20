Brasileiro Léo Storck leva Roland Garros Junior no masculino

O título da chave masculina do Roland Garros Junior Series de 2026 ficou com o mato-grossense Leonardo Storck. Na decisão, na tarde desse domingo (19), ele surpreendeu o colombiano Juan Miguel Bolivar, de virada, por 2/6 6/2 6/4. Além do titulo, o jovem de 17 anos também garantiu a vaga para a chave juvenil do torneio de Roland Garros, em Paris, no final de maio.

“Estou muito feliz com essa conquista, que mostra o quanto estou forte mentalmente. Senti um pouco o nervosismo no primeiro set, mas no segundo entrei mais solto e consegui mudar minha atitude. A torcida foi incrível, me ajudou muito nessa vitória", disse Leonardo.

Ele afirmou que a semana foi muito especial, que vem seguindo suas rotinas e mantendo o foco. "Hoje, a recompensa veio e agora vou para Paris”, disse o tenista na Sociedade Harmonia de Tênis na capital paulista.

Homenagem marca programação

Ainda no Harmonia, o Memorial do Tênis Brasileiro (MTB) oficializou o primeiro nome de seu Hall da Fama: Alcides Procopio, pioneiro do esporte no país. A cerimônia contou com a presença da diretoria do MTB, do presidente da Federação Paulista de Tênis e de Aymeric Labaste, diretor do torneio e de Desenvolvimento Internacional de Roland-Garros.

Procopio foi o primeiro campeão brasileiro adulto, o primeiro brasileiro a vencer jogos em Wimbledon e a conquistar um título internacional, além de ser um dos fundadores da Confederação Brasileira de Tênis. Também presidiu a Federação Paulista de Tênis por 19 anos e teve papel importante na Copa Davis, deixando um legado duradouro para o desenvolvimento do esporte no Brasil.