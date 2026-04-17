Bruno Guimarães está perto de voltar ao Newcastle após dois meses fora

O Newcastle United pode ser impulsionado pelo retorno do capitão Bruno Guimarães após uma ausência de dois meses devido a uma lesão muscular quando receber o Bournemouth na Premier League no sábado (18), disse o técnico Eddie Howe.

Guimarães, que é o artilheiro do Newcastle na Premier League nesta temporada, com nove gols, tem se esforçado para voltar o mais rápido possível, afirmou Howe aos repórteres na sexta-feira.

"A equipe médica está tentando contê-lo... Digo contê-lo, porque sempre existe essa resistência, já que o jogador está desesperado para jogar, e eu adoro isso no Bruno", disse o treinador.

"Vou tomar uma decisão com base no que verei no treinamento de hoje, mas há uma chance."

Guimarães desempenhou um papel fundamental para a seleção brasileira durante as eliminatórias da Copa do Mundo, e a lesão o fez perder os amistosos deste ano contra a França e a Croácia antes do início do torneio em junho.

No entanto, o desempenho do jogador de 28 anos antes da lesão provocou especulações na mídia sobre uma possível transferência para o Real Madrid ou o Manchester United na próxima temporada.

O atacante inglês Anthony Gordon, do Newcastle, que marcou 10 gols na Liga dos Campeões nesta temporada, também foi associado a vários clubes, incluindo Bayern de Munique, Liverpool e Arsenal.

Mas Howe disse que quer jogadores totalmente comprometidos com o clube e com o futuro do Newcastle, apesar das conversas sobre transferências em torno deles.

"O que mais procuro é o compromisso com o treinamento... Não escalarei um jogador se não achar que ele está 100% comprometido com o clube e seu futuro. Não estou falando do Anthony, mas de todos os jogadores em geral", afirmou ele.

"Quando os jogadores são de alto nível, como os que temos aqui, eles aparecem nas notícias o tempo todo por vários motivos diferentes."

"Isso faz parte. Você tem de se ajustar e se adaptar a isso, tem de entender e tentar jogar no seu melhor nível com o barulho ao seu redor", completou.

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