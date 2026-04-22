Chelsea demite técnico Rosenior em meio à pior seca de gols em décadas

Ele ficou menos de quatro meses no cargo, após substituir Enzo Maresca

O Chelsea demitiu o técnico Liam Rosenior na quarta-feira (22), depois de uma série catastrófica de resultados que deixou as esperanças do clube londrino de disputar a Liga dos Campeões por um fio, ao mesmo tempo em que sofreu sua pior seca de gols em mais de um século.

Rosenior durou menos de quatro meses no cargo após sua nomeação em janeiro, depois da saída de Enzo Maresca, tornando-se a mais recente vítima da turbulenta temporada do Chelsea, com sete derrotas nos últimos oito jogos em todas as competições.

A demissão de Rosenior ocorreu um dia após a humilhante derrota por 3 a 0 para o Brighton & Hove Albion, que fez com que o clube da costa sul ultrapassasse o Chelsea e chegasse ao sexto lugar na tabela. O Chelsea está agora sete pontos atrás do quinto colocado, o Liverpool, que tem um jogo a menos.

"O Chelsea Football Club anunciou hoje a rescisão do contrato com o treinador Liam Rosenior", afirmou o clube em comunicado. "Em nome de todos no Chelsea FC, gostaríamos de deixar registrada nossa gratidão a Liam e sua equipe por todos os esforços durante o tempo em que estiveram no clube. "Resultados e desempenhos recentes ficaram abaixo dos padrões necessários, com ainda muito mais a disputar nesta temporada", completou.

O clube disse que Calum McFarlane, que assumiu o cargo interinamente quando Maresca saiu, comandará a equipe como técnico interino até o final da temporada.

O Chelsea foi eliminado da Liga dos Campeões pelo Paris Saint Germain após uma derrota por 8 a 2 no placar agregado, um resultado amargo, já que havia vencido o time francês na final da Copa do Mundo de Clubes do ano passado.

A equipe perdeu cinco partidas consecutivas no Campeonato Inglês sem marcar um único gol - sua pior série desde 1912 - enquanto sua única vitória nos últimos oito jogos foi uma goleada de 7 a 0 sobre o Port Vale, da terceira divisão, na FA Cup.

Os torcedores do Chelsea se voltaram contra Rosenior durante o segundo tempo em Brighton, pedindo sua demissão, e o técnico pediu desculpas à torcida após o apito final.

Mais tarde, Rosenior disse que não poderia defender o desempenho de sua equipe, dizendo que estava "entorpecido" e "irritado" ao pedir aos jogadores que se olhassem no espelho.

A derrota parece ter sido a gota d'água para a diretoria do Chelsea, que decidiu demiti-lo apesar da semifinal da FA Cup contra o Leeds United no domingo (26).

"Enquanto o Clube trabalha para trazer estabilidade ao cargo de treinador principal, realizaremos um processo de autoavaliação para fazer a nomeação certa a longo prazo", acrescentou o Chelsea.

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