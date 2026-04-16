City e Arsenal se preparam para confronto decisivo com título em jogo

Donos da casa dependem da vitória para seguir em busca do hepta

No mês passado, o Arsenal parecia estar no caminho de conquistar seu primeiro título da Premier League em 22 anos, enquanto o Manchester City perdia pontos e terreno.

No domingo (19), entretanto, um City rejuvenescido saberá que a vitória sobre o clube do norte de Londres em um confronto no Etihad Stadium o tornará favorito para recuperar o título.

A surpreendente derrota em casa do Arsenal por 2 a 1 para o Bournemouth no último fim de semana reabriu a disputa, e a subsequente vitória do City por 3 a 0 sobre o Chelsea reduziu a diferença para seis pontos, com um jogo a menos.

Se o City prevalecer e vencer o Burnley, que está rebaixado, três dias depois, ficará no topo da tabela a cinco jogos do fim e deixará o Arsenal enfrentando a perspectiva nada animadora de um quarto vice-campeonato consecutivo.

Se isso acontecer, será um golpe esmagador para o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, cuja pressão para conquistar o título parece estar pesando muito sobre seus jogadores.

"Você está tentando conquistar seu primeiro título, começa a se consumir, e é o esgotamento mental e emocional que faz com que suas pernas pareçam fisicamente cansadas", disse Gary Neville, ex-jogador do Manchester United e comentarista da Sky Sports.

"É aqui que as coisas ficam reais. Esta é a corrida pelo título agora, e eles [o Arsenal] têm que limpar suas mentes de alguma forma e obter o equilíbrio emocional correto."

A six-point margin. A Premier League title on the line. It doesn't get much bigger than this.@ManCity host @Arsenal at the Etihad Stadium next Sunday at 16:30 BST 🔴🔵 pic.twitter.com/cQ4sXqIr12 — Premier League (@premierleague) April 12, 2026

Embora o Arsenal ainda seja dono de seu próprio destino e até mesmo um empate com o City seja um resultado aceitável, eles não precisarão ser lembrados do que aconteceu há três anos.

Naquele dia de abril, o Arsenal chegou ao Estádio Etihad como líder da Premier League, cinco pontos à frente do City, apesar de ter jogado duas partidas a mais.

Mas o City os arrasou em uma vitória por 4 a 1 que esmagou o espírito do Arsenal e levou a equipe de Guardiola ao terceiro título consecutivo da liga com cinco pontos de vantagem.

Há algo em abril que traz à tona o melhor do City sob o comando de Guardiola.

Desde a derrota para o Leeds United em abril de 2021, o time venceu 20 de seus 22 jogos da Premier League no mês, com dois empates.

Depois de uma temporada de inconsistência e perda de pontos, o City está novamente se recuperando no momento certo, com uma vitória na final da Copa da Liga por 2 a 0 sobre o Arsenal, no mês passado, seguida de uma goleada de 4 a 0 sobre o Liverpool na Copa da Inglaterra e a goleada sobre o Chelsea.

Embora o City não perca em casa para o Arsenal na liga há 11 anos, eles sabem que não têm margem de erro no domingo (19), no que Guardiola descreve como "uma final".

"Se eles nos derrotarem, está tudo acabado", disse o espanhol, que levou o City a seis títulos da Premier League em nove temporadas.

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