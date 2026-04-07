Com nova geração, Brasil estreia nesta quarta na Billie Jean King Cup

O Brasil estreia nesta quarta-feira (8) contra o Chile no Grupo I das Américas aa Billie Jean King Cup (BJKC), principal competição entre nações do tênis feminino, a partir das 13h (horário de Brasília), em Ibagué (Colômbia) A equipe Amarelinha contará com duas promessas da modalidade: a paulista Nauhany Silva, a Naná, e a potiguar Victória Barros, números 9 e 10 do ranking juvenil, respetivamente. Além das tenistas de 16 anos - convocadas após a desistência de Beatriz Haddad Maia e Luisa Stefani – o time brasileiro também entrará em quadra com Gabriela Cê e Ana Candiotto.

Naná Silva vive ótima fase. Em março ela foi campeã do torneio juvenil Banana Bowl, após hiato de 35 anos sem brasileiras no topo do pódio. Na final 100% brasileira, Naná superou Victória Barros por 2 sets a 1. Nesta terça (7), a jovem paulista (658ª no ranking mundial) recebeu um convite (wild card) para disputar o WTA 1000 de Madri, com início em 21 de abril. Naná debutou em novembro do ano passado na BJKC, integrando a equipe brasileira principal. Na ocasião, ela derrotou a portuguesa Matilde Jorge.

Já Victória Barros vive a expectativa de jogar pela primeira vez na BJK. Em janeiro do ano passado, ela se tornou a primeira tenista brasileira a alcançar as oitavas de final da chave juvenil do Aberto da Austrália.

“Sua primeira convocação para a Billie Jean King Cup. Com certeza irá contribuir muito para o nosso time nesse zonal em Ibagué", afirmou Luiz Peniza, capitão da seleção na BJKC.

Ao todo oito seleções competem por duas vagas nos playoffs do Grupo Mundial. Brasil e Chile estão na chave A, junto com Argentina e Peru. Já o grupo B conta com Colômbia, México, Venezuela e Equador. Pelo regulamento, todas as equipes de cada chave jogam entre si, sendo que cada confronto inclui três partidas (duas de simples e uma de duplas). As duas melhores equipes de cada grupo se enfrentarão pela classificação aos playoffs.

Programação

Quarta-feira (08)

Brasil x Chile – 13h



Quinta (09)

Brasil x Argentina ou Peru – 13h



Sexta (10/04)

Brasil x Argentina ou Peru – 13h