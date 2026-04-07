logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Com nova geração, Brasil estreia nesta quarta na Billie Jean King Cup

Amarelinha encara seleção chilena, a partir das 13h, na Colômbia
Agência Brasil
Publicado em 07/04/2026 - 19:47
Rio de Janeiro
Nauhany Silva - Banana Bowl-Gaspar-SC 2026
© Luiz Candido/CBT/Direitos Reservados

O Brasil estreia nesta quarta-feira (8) contra o Chile no Grupo I das Américas aa Billie Jean King Cup (BJKC), principal competição entre nações do tênis feminino, a partir das 13h (horário de Brasília), em Ibagué (Colômbia)  A equipe Amarelinha contará com duas promessas da modalidade: a paulista Nauhany Silva, a Naná, e a potiguar Victória Barros, números 9 e 10 do ranking juvenil, respetivamente. Além das tenistas de 16 anos - convocadas após a desistência de Beatriz Haddad Maia e Luisa Stefani – o time brasileiro também entrará em quadra com Gabriela Cê e Ana Candiotto.

Naná Silva vive ótima fase. Em março ela foi campeã do torneio juvenil Banana Bowl, após hiato de 35 anos sem brasileiras no topo do pódio. Na final 100% brasileira, Naná superou Victória Barros por 2 sets a 1. Nesta terça (7), a jovem paulista (658ª no ranking mundial) recebeu um convite (wild card) para disputar o WTA 1000 de Madri, com início em 21 de abril. Naná debutou em novembro do ano passado na BJKC, integrando a equipe brasileira principal. Na ocasião, ela derrotou a portuguesa Matilde Jorge.  

Victória Barros - Banana Bowl 2026 - tênis
A potiguar Victória Barros tornou-se a primeira tenista do Brasil a chegar às oitavas de final da chave juvenil na edição de 2025 do Aberto da Austrália - Luiz Candido/CBT/Direitos Reservados

Já Victória Barros vive a expectativa de jogar pela primeira vez na BJK. Em janeiro do ano passado, ela se tornou a primeira tenista brasileira a alcançar as oitavas de final da chave juvenil do Aberto da Austrália.

“Sua primeira convocação para a Billie Jean King Cup. Com certeza irá contribuir muito para o nosso time nesse zonal em Ibagué", afirmou Luiz Peniza, capitão da seleção na BJKC.

Ao todo oito seleções competem por duas vagas nos playoffs do Grupo Mundial. Brasil e Chile estão na chave A, junto com Argentina e Peru. Já o grupo B conta com Colômbia, México, Venezuela e Equador. Pelo regulamento, todas as equipes de cada chave jogam entre si, sendo que cada confronto inclui três partidas (duas de simples e uma de duplas). As duas melhores equipes de cada grupo se enfrentarão pela classificação aos playoffs.

Programação

Quarta-feira (08)
Brasil x Chile – 13h

Quinta (09)
Brasil x Argentina ou Peru – 13h

Sexta (10/04)
Brasil x Argentina ou Peru – 13h

Relacionadas
João Fonseca supera belga na estreia do Masters 1000 de Indian Wells, em 05/03/2026
Fonseca sobra na estreia em Monte Carlo e quebra jejum de brasileiros
futmesa, jubs futebol
Futmesa estreia nos JUBsFut 2026 unindo técnica e emoção
Soccer Football - International Friendly - Spain v Egypt - RCDE Stadium, Cornella de Llobregat, Spain - March 31, 2026 A big screen displays a anti discrimination message inside the stadium during the match REUTERS/Albert Gea
Fifa investiga cânticos racistas em amistoso Espanha x Egito
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Billie Jean King Cup brasil tênis estreia Chile Grupo I das Américas zonal Naná Silva Victória Barros Luiz Peniza. BJKC
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Presidente dos EUA Donald Trump 11/3/2026 REUTERS/Kevin Lamarque
Internacional Trump recua e aceita suspender ataques ao Irã por duas semanas
ter, 07/04/2026 - 20:15
Brasília (DF), 17/09/2025 – Votação da PEC da blindagem no plenário da câmara dos deputados, presidida pelo dep.Hugo Motta. Foto: Kayo Magalhaes/Câmara dos deputados
Política Câmara aprova Medida Provisória com novas regras para seguro-defeso
ter, 07/04/2026 - 20:15
RETROSPECTIVA_2023 - Hacker Walter Delgatti depõe na CPI do Golpe. - Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Justiça Moraes homologa redução da pena de hacker após aprovação no Enem
ter, 07/04/2026 - 19:48
Nauhany Silva - Banana Bowl-Gaspar-SC 2026
Esportes Com nova geração, Brasil estreia nesta quarta na Billie Jean King Cup
ter, 07/04/2026 - 19:47
O ex-presidente da Vale, Fábio Schvartsman, durante depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado que apura as causas do rompimento da barragem na Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho
Justiça Brumadinho: STJ autoriza retomada de ação contra ex-presidente da Vale
ter, 07/04/2026 - 19:34
Rio de Janeiro (RJ), 07/04/2026 – 0 ministro da Saúde, Alexandre Padilha, na reabertura do Centro Cultural do Ministério da Saúde, equipado com Memorial da Pandemia de Covid-19, homenagem às mais de 700 mil vítimas no país. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Memorial da Pandemia, no Rio de Janeiro, homenageia vítimas da covid
ter, 07/04/2026 - 19:30
Ver mais seta para baixo