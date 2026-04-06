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Corinthians demite Dorival Júnior após derrota para o Internacional

Técnico é o 10º a cair desde o início do Campeonato Brasileiro
Agência Brasil
Publicado em 06/04/2026 - 13:45
Rio de Janeiro
Dorival Júnior - técnico - Corinthians - 14/05/2025
© Rodrigo Coca/Agência Corinthians/Direitos Reservados

Dorival Júnior não é mais treinador do Corinthians. Após um ano no cargo, ele foi demitido após derrota em casa para o Internacional (1 a 0), na noite de domingo (5), pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O revés diante do Colorado deixou o time em 16º lugar da classificação geral, com 10 pontos, dois a mais que a Chapecoense (17º), primeiro na zona de rebaixamento (Z4). O clube paulista soma nove jogos sem vitórias, sendo sete delas no Brasileirão.

Durante o período no comando do Timão, Dorival foi campeão da Copa do Brasil de 2025 e da Supercopa do Brasil deste ano. No entanto, no Paulistão amargou a eliminação do Corinthians para o Novorizontino nas semifinais do torneio.

A partir desta segunda (6), o Timão será comandado por William Batista, técnico da equipe sub-20 masculina.

Na próxima quinta (9), às 21h (horário de Brasília) o time paulista estreia fora de casa na Libertadores contra o Platense (Argentina), pelo Grupo E, que tem ainda Peñarol (Uruguai) e Santa Fé (Colômbia).

Dorival é o 10º técnico demitido desde o início do Brasileirão. Os demais foram Jorge Sampaolli (Atlético-MG), Fernando Diniz (Vasco), Juan Carlos Osório (Remo), Filipe Luís (Flamengo), Hernán Crespo (São Paulo), Tite (Cruzeiro), Juan Vojvoda (Santos), Martín Anselmi (Botafogo) e Gilmar Dal Pozzo (Chapecoense).

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Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Dorival Júnior Corinthians demissão derrota Brasileirão internacional
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