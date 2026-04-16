logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Corinthians derrota Santa Fe e segue 100% na Copa Libertadores

Fluminense perde para Independiente Rivadavia em noite para esquecer
Agência Brasil
Publicado em 16/04/2026 - 00:08
Rio de Janeiro
Copa Libertadores, Corinthians, Santa Fe
© REUTERS/Jorge Silva/direitos reservados

Contando com gols de Raniele e Gustavo Henrique o Corinthians derrotou o Santa Fe (Colômbia) por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (15) em Itaquera, e garantiu 100% de aproveitamento no Grupo E da Copa Libertadores da América.

Graças aos três pontos conquistados em casa, o Timão chegou aos seis pontos em duas partidas, liderando a sua chave.

Após um primeiro tempo no qual mostrou muito do estilo de jogo do técnico Fernando Diniz, valorizando muito a posse de bola, o Corinthians conseguiu abrir o marcador aos 5 minutos do segundo tempo. Garro levantou a bola na área em cobrança de escanteio, Gustavo Henrique escorou de cabeça e Raniele teve apenas o trabalho de desviar para o fundo do gol defendido por Andrés Mosquera.

O Timão continuou melhor na partida e ampliou o marcador aos 34 minutos, quando Garro cobrou falta na área e o zagueiro Gustavo Henrique acertou um voleio com a canela para marcar um bonito gol.

Derrota tricolor

Na partida transmitida pela Rádio Nacional, o Fluminense sofreu uma doída derrota de 2 a 1 para o Independiente Rivadavia (Argentina) em pleno estádio do Maracanã. O revés deixou o Tricolor das Laranjeiras em situação complicada na competição continental.

Após a queda em casa, o time comandado pelo técnico Luis Zubeldía ficou na 3ª colocação do Grupo C da Libertadores com apenas um ponto. Já os argentinos, que disputam pela primeira vez a competição continental, lideram a chave com seis pontos.

O Fluminense até deu a impressão de que poderia sair com a vitória ao abrir o placar com apenas dez minutos de bola rolando com o lateral Guilherme Arana. Mas os argentinos mostraram mais vontade e viraram com gols de Sartori, aos 36 do primeiro tempo, e de Arce, aos 6 da etapa final.

Tropeço em casa

Quem também teve uma noite para esquecer nesta quarta foi o Cruzeiro, que, no Mineirão, foi superado por 2 a 1 pela Universidad Católica (Chile). Com a derrota em Belo Horizonte a Raposa ocupa a 3ª posição do Grupo D com três pontos.

Mesmo empurrado por sua torcida, o Cruzeiro viu a equipe chilena abrir o placar aos 28 minutos, com Giani finalizando de cabeça após cobrança de escanteio de Zuqui. A Raposa chegou a igualar o marcador aos 14 da etapa final com Matheus Pereira em cobrança de pênalti, mas a Universidad Católica arrancou a vitória já nos acréscimos com Jimmy Martínez.

Relacionadas
Soccer Football - Copa Libertadores - Group E - Platense v Corinthians - Estadio Ciudad de Vicente Lopez, Buenos Aires, Argentina - April 9, 2026 Corinthians's Kayke Ferrari celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Rodrigo Valle
Corinthians derrota Platense na Libertadores na estreia de Diniz
flamengo, libertadores, cusco
Flamengo inicia Copa Libertadores com vitória na altitude de Cusco
Barcelona-EQU x Cruzeiro, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil-EQU. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Cruzeiro Esporte Clube. IMPORTANT: image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Cruzeiro Esporte Clube.
Matheus Pereira decide e Cruzeiro estreia da Libertadores com vitória
Edição:
Fábio Lisboa
esportes Futebol Copa Libertadores Fluminense Cruzeiro Corinthians Rádio Nacional
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Copa Libertadores, Corinthians, Santa Fe
Esportes Corinthians derrota Santa Fe e segue 100% na Copa Libertadores
qui, 16/04/2026 - 00:08
Fachada da Casa da Democracia, centro cultural que futuramente vai ocupar o prédio histórico do Palácio Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro
Justiça Justiça nega liminar para suspender eleição para presidência da Alerj
qua, 15/04/2026 - 21:18
A cúpula maior, voltada para cima, abriga o Plenário da Câmara dos Deputados.
Política Frente Ambientalista lança plano para orientar agenda do Congresso
qua, 15/04/2026 - 20:58
Brasília (DF), 05/06/2025 - Alexandre Ramagem particiapa de interrogatórios dos réus da Ação Penal (AP) 2668 no STF. Foto: Gustavo Moreno/STF
Justiça Ex-deputado Ramagem é solto após ficar dois dias preso nos EUA
qua, 15/04/2026 - 20:55
Logo da Agência Brasil
Educação CNPq anuncia edital com R$ 120 milhões para bolsas de pesquisas
qua, 15/04/2026 - 20:53
Rio de Janeiro (RJ) 04/06/2024 - Concessão do complexo do Maracanã Foto: Governo do estado do Rio/Divulgação
Direitos Humanos Campanha do MPRJ combate racismo em jogo da Libertadores no Maracanã
qua, 15/04/2026 - 20:32
Ver mais seta para baixo