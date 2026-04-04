Corinthians goleia Bragantino e assume liderança do BR Feminino

TV Brasil transmitiu vitória de 5 a 1 das Brabas do Timão
Publicado em 03/04/2026 - 23:24
O Corinthians é o novo líder da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. E as Brabas do Timão assumiram a ponta da classificação após golearem o Bragantino por 5 a 1, na noite desta sexta-feira (3) no Parque São Jorge, em partida transmitida ao vivo pela TV Brasil.

Com o triunfo, o Corinthians chegou aos mesmos 13 pontos do Palmeiras (que ficou no 1 a 1 com o Flamengo na última segunda), mas assumiu a ponta da tabela por ter um melhor saldo de gols. Já as Bragantinas fecharam a rodada na 12ª colocação, com sete pontos.

As Brabas do Timão foram dominantes desde o primeiro minuto, precisando de apenas 31 minutos no primeiro tempo para abrirem uma vantagem de 4 a 0 graças a gols de Andressa Alves, Belén Aquino e Gabi Zanotti (dois). Ainda antes do intervalo, a atacante Miriã descontou para as Bragantinas. Mas, na etapa final, Vic Albuquerque deu números finais ao marcador.

Outros resultados:

Mixto 0 x 0 Internacional
Grêmio 3 x 0 Vitória
Botafogo 1 x 1 Santos

