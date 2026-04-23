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Esportes

Enviado de Trump sugere que Itália substitua Irã na Copa do Mundo

Proposta feita à Fifa, porém, foi rechaçada por autoridades italianas
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 23/04/2026 - 14:47
São Paulo
Paolo Zampolli (2nd L), a friend of President Donald Trump and Trump's envoy for global partnerships, joins Hungarian Foreign Minister Peter Szijjarto and other dignitaries on the red carpet to welcome U.S. Vice President JD Vance and second lady Usha Vance as they arrive at Budapest Ferenc Liszt International Airport in Budapest, Hungary, April 7, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst/Pool
© REUTERS/Jonathan Ernst/Proibido reprodução

O ítalo-americano Paolo Zampolli, enviado especial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, compartilhou nesta quinta-feira (23), nas redes sociais, uma entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera, na qual admite ter sugerido que a Itália substitua o Irã na Copa do Mundo deste ano.

"Notícia real", escreveu Zampolli, que é nascido em Milão e vive desde os anos 1990 em território norte-americano.

A sugestão foi feita ao presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), Gianni Infantino. A Itália não se classificou para a Copa do Mundo pela terceira edição seguida. Desta vez, foi eliminada, nos pênaltis, pela Bósnia e Herzegovina, na repescagem das eliminatórias da Europa. Procurada pela Agência Brasil, a Fifa não se manifestou.

Na quarta-feira (22), o enviado do governo Trump disse ao jornal norte-americano Financial Timesque seria um "sonho" ver a seleção do país onde nasceu disputar a Copa nos Estados Unidos - México e Canadá também são sedes. Ainda conforme Zampolli, os quatro títulos mundiais da Itália (1934, 1938, 1982 e 2006) justificariam a inclusão da Azzurra.

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A sugestão, porém, não repercutiu bem entre autoridades italianas. O ministro do Esporte e da Juventude, Andrea Abodi, durante um evento em Roma nesta quinta, considerou a fala de Zampolli "inoportuna". Também na capital do país, o presidente do Comitê Olímpico da Itália, Luciano Buonfiglio, afirmou que seria uma "ofensa" a Azzurra ir à Copa desta forma. Para ambos, a vaga deveria ter sido conquistada em campo.

A participação do Irã no Mundial foi colocada em xeque por conta da guerra com os Estados Unidos. A seleção asiática tem os três jogos da fase de grupos justamente em território norte-americano. A estreia será no dia 15 de junho, contra a Nova Zelândia, em Los Angeles. No dia 21, na mesma cidade, os iranianos encaram a Bélgica. Seis dias depois, o adversário será o Egito, em Seattle.

O México chegou a se oferecer para receber as partidas do Irã, ao invés dos Estados Unidos, mas a proposta não foi aceita pela Fifa. A entidade tem se manifestado otimista quanto à participação dos asiáticos no Mundial, atuando nos locais definidos no sorteio dos grupos, realizado em dezembro do ano passado.

Segundo a reportagem do Corriere della Sera, a ideia de Zampolli não se limita ao futebol. O intuito também seria reaproximar Trump do eleitorado ítalo-americano após manifestações contrárias do presidente ao Papa Leão XIV, além de retomar as relações com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, estremecidas em meio à guerra.

Saiba mais no Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil

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Edição:
Valéria Aguiar
ítalo-americano Paolo Zampolli Donald Trump Itália Copa do Mundo 2026 Multimídia
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