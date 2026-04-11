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Esportes

Erik Cardoso supera recorde nos 100 m, mas não tem marca homologada

Segundo federação, erro técnico de arbitragem impediu oficialização
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 11/04/2026 - 19:23
São Paulo
Brasília (DF), 21/03/2026 - Matheus Lima e Erik Cardoso avançam às semifinais do Mundial Indoor de Kujawy Pomorze. Foto: Fernanda Paradizo/CBAt
© Fernanda Paradizo/CBAT

O paulista Erik Cardoso poderia ter quebrado, neste sábado (11), o recorde sul-americano dos 100 metros (m) rasos. A marca de 9s82, atingida durante o Troféu São Paulo, em Bragança Paulista (SP), porém, não foi homologada pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), o que não torna o tempo oficial.

Segundo a Federação Paulista de Atletismo (FPA), promotora do evento, "foi detectado um erro técnico da equipe de arbitragem durante a prova". Conforme a entidade, em nota à Agência Brasil, o equívoco - que não foi detalhado - impediu a homologação do feito.

O tempo de Erik foi nove centésimos mais veloz que o recorde sul-americano atual (9s93), que é dele, atingido em julho do ano passado, no Troféu Brasil de Atletismo, em São Paulo. Caso tivesse sido homologada, a marca seria a melhor do mundo nesta temporada.

O resultado deste sábado deixaria Erik na quarta colocação dos 100 m na Olimpíada de Paris (França), em 2024, e a um centésimo da medalha de bronze. Na final do último Campeonato Mundial, realizado em Tóquio (Japão), em 2025, o tempo renderia a prata ao brasileiro.

Erik foi o primeiro velocista do Brasil a correr 100 m abaixo dos 10 segundos. Em julho de 2023, ele concluiu a prova válida pelo Campeonato Sul-Americano de Atletismo em 9s97, quebrando o recorde do carioca Robson Caetano, que durou 35 anos.

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Edição:
Talita Cavalcante
esporte Atletismo 100 metros
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