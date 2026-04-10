logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Esporte Universitário leva mensagem de paz em meio a conflitos globais

Próxima edição dos Jogos Mundiais será na Coreia do Sul, em 2027
Rodrigo Ricardo - Repórter da EBC*
Publicado em 10/04/2026 - 19:01
Aracaju
JUBs Futebol 2026, futebol de mesa
© Hugo Soares/CBDU/Direitos Reservados

Em um cenário marcado por tensões geopolíticas, o esporte universitário coloca-se como instrumento de diplomacia e intercâmbio cultural. Em entrevista à Agência Brasil, primeiro vice-presidente da Federação Internacional do Esporte Universitário (Fisu), Luciano Cabral, destacou o papel dos atletas-estudantes na construção de um futuro harmônico. Presente nos Jogos Universitários de Futebol (JUBs Futebol), em Aracaju, o dirigente também falou das expectativas para os Jogos Mundiais Universitários 2027 em Chungcheong (Coreia do Sul) e sobre o desafio de manter um calendário esportivo em meio a tantos conflitos pelo mundo.

Agência Brasil: O esporte também promove o intercâmbio cultural?
Luciano Cabral: Sim, com certeza, e especialmente o universitário, por estar inserido no ambiente acadêmico. Os participantes são estudantes com sede de conhecimento. Essa troca permite que conversem sobre modalidades, profissões e a história de cada região.

Agência Brasil: Como está a situação do esporte universitário mundial diante de conflitos e guerras atuais?
Luciano Cabral: O esporte sempre foi um instrumento de paz. Enxergamos as dificuldades como oportunidades de levar essa mensagem. Jovens estudantes não desejam o conflito. No ambiente esportivo, tentamos reunir a todos, independentemente de religião ou posicionamento político. É fascinante ver que, dentro de quadra ou na piscina, atletas de países em conflito convivem harmoniosamente. Nosso desafio é manter o calendário internacional: temos 32 mundiais planejados, sendo cinco em áreas delicadas. Queremos garantir a participação de todos para mostrar que a conexão é possível.

Luciano Cabral, FISU, vice-presidente
"A Coreia [do Sul] está preparando um evento que deve retomar o patamar de segundo maior evento esportivo do mundo" afirmou Luciano Cabral, referindo-se aos Jogos Mundiais Universitários, programados para 2027, na cidade de Chungcheong - Celio Júnior/CBDU/Direitos Reservados

Agência Brasil: O esporte pode servir à diplomacia?
Luciano Cabral: Temos exemplos icônicos. Pelé interrompeu uma guerra. O esporte é um instrumento de paz contínuo. Queremos que esses jovens levem essa inspiração para a vida e se tornem líderes que preservem esses valores no futuro.

Agência Brasil: No próximo ano, a Coreia do Sul sediará os Jogos Mundiais Universitários. O que esperar desse evento em termos de infraestrutura e participação?
Luciano Cabral: A Coreia [do Sul] está preparando um evento que deve retomar o patamar de segundo maior evento esportivo do mundo. A Vila Olímpica, os estádios e os ginásios já estão prontos e são impressionantes, rivalizando até com a infraestrutura das Olimpíadas de Los Angeles 2028. Esperamos mais de 150 países e cerca de 12 mil participantes na vila. Será o grande momento de reposicionamento do esporte universitário global após os desafios da pandemia.

* Rodrigo Ricardo viajou a Aracaju à convite da CBDU.

Relacionadas
futebol feminino, jubsfutebol, cbdu
JUBs Futebol contam com campo exclusivo para o futebol feminino
Tennis - ATP Masters 1000 - Monte Carlo Masters - Monte Carlo Country Club, Roquebrune-Cap-Martin, France - April 10, 2026 Brazil's Joao Fonseca reacts during his quarter final match against Germany's Alexander Zverev REUTERS/Manon Cruz
João Fonseca cai nas quartas de Mônaco para Zverev, número 3 do mundo
Nubank adquire naming rights de estádio do Palmeiras
Nubank adquire "naming rights" do estádio do Palmeiras
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
jubs futebol Fisu esporte universitário guerras Jogos Mundiais Universitários Luciano Cabral Chungcheong
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
JUBs Futebol 2026, futebol de mesa
Esportes Esporte Universitário leva mensagem de paz em meio a conflitos globais
sex, 10/04/2026 - 19:01
UnB foi a primeira universidade federal a adotar sistema de cotas raciais Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Direitos Humanos Estudo recomenda ampliação de políticas afirmativas em SC
sex, 10/04/2026 - 18:28
September 2, 2018, New York, New York, USA: Afrika Bambaataa, a pioneer of hip-hop, died at age 67 from complications of cancer in the early hours of April 9, 2026. Archive photo from September 2, 2018, during BR Day (Brazilian music festival) held in New York City, United States. (Credit Image: © Vanessa Carvalho/ZUMA Press Wire)
Cultura Morre Afrika Bambaataa, pioneiro do hip-hop e da cultura negra mundial
sex, 10/04/2026 - 18:25
Brasília (DF), 19/11/2025 – Fachada do prédio do banco de Brasília (BRB). Em março de 2025, o conselho do Banco BRB aprovou a compra de 58% do capital do Banco Master, valor estimado em R$ 2 bilhões. O acordo previa que o BRB, uma sociedade de capital e controlada majoritariamente pelo Governo do Distrito Federal (GDF) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Fundo oferece R$ 15 bi por ativos do BRB ligados ao Master, diz GDF
sex, 10/04/2026 - 18:20
Tennis - ATP Masters 1000 - Monte Carlo Masters - Monte Carlo Country Club, Roquebrune-Cap-Martin, France - April 10, 2026 Brazil's Joao Fonseca reacts during his quarter final match against Germany's Alexander Zverev REUTERS/Manon Cruz
Esportes João Fonseca cai nas quartas de Mônaco para Zverev, número 3 do mundo
sex, 10/04/2026 - 18:00
Brasília (DF), 14/07/2025 - Plataforma da Petrobras que reforçará o pré-sal deixa Singapura. Foto: Petrobras/Divulgação
Economia Reservas provadas de petróleo no Brasil crescem 3,84% em 2025
sex, 10/04/2026 - 17:58
Ver mais seta para baixo