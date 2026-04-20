F1: chefe da Mercedes evita comparações de Kimi Antonelli com Senna

O líder da Fórmula 1 Kimi Antonelli está tendo o desempenho esperado em sua segunda temporada, disse o chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, na segunda-feira (20), enquanto procurava acalmar algumas das manchetes mais empolgadas sobre o italiano de 19 anos, após duas vitórias consecutivas.

Antonelli, o mais jovem líder do campeonato de F1 e o primeiro italiano a vencer duas vezes consecutivas desde Alberto Ascari em 1953, lidera à frente do experiente companheiro de equipe George Russell por nove pontos.

"Quando se trata de Kimi, sempre fomos muito claros em nossos objetivos", disse Wolff aos repórteres em uma chamada de vídeo.

"Nosso primeiro ano de aprendizado com grandes desempenhos, destaques, e depois outros momentos em que será muito difícil. E nós vimos exatamente isso. E agora estamos no segundo ano e ele continua a se desenvolver da maneira que esperávamos e prevíamos."

"É claro que na Itália todo mundo quer falar sobre campeonatos mundiais e surgem comparações com [o falecido tricampeão brasileiro Ayrton] Senna, algo que não gosto de ler porque ele tem 19 anos", completou.

Wolff elogiou como Antonelli está lidando com a pressão.

"Ele está lidando muito bem", declarou. "Acho que na equipe há momentos em que colocamos o braço em volta dele. Em outros momentos, exercemos mais pressão. Mas, no geral, tudo está se encaixando como esperado."

Wolff disse que Russell, que começou a temporada como favorito ao título e líder da equipe na pista, não teve sorte depois de vencer a corrida de abertura na Austrália.

"Até agora, não vi muitos erros cometidos por George, mas vi corridas que poderiam ter sido vencidas por ele, com safety cars ou preso no tráfego", afirmou Wolff.

"Ele pilota em um nível tão alto que é fundamental para o sucesso da equipe. Ele tem uma grande personalidade. É um piloto da Mercedes e isso fica evidente."

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