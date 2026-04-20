logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

F1: chefe da Mercedes evita comparações de Kimi Antonelli com Senna

Piloto italiano de 19 anos lidera circuito após duas vitórias seguidas
Alan Baldwin*
Publicado em 20/04/2026 - 16:55
Londres
Antonelli celebra no Grande Prêmio do Japão 29 de março de 2026 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
© Reuters/Kim Kyung-Hoon/Proibida reprodução
Reuters

O líder da Fórmula 1 Kimi Antonelli está tendo o desempenho esperado em sua segunda temporada, disse o chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, na segunda-feira (20), enquanto procurava acalmar algumas das manchetes mais empolgadas sobre o italiano de 19 anos, após duas vitórias consecutivas.

Antonelli, o mais jovem líder do campeonato de F1 e o primeiro italiano a vencer duas vezes consecutivas desde Alberto Ascari em 1953, lidera à frente do experiente companheiro de equipe George Russell por nove pontos.

"Quando se trata de Kimi, sempre fomos muito claros em nossos objetivos", disse Wolff aos repórteres em uma chamada de vídeo.

"Nosso primeiro ano de aprendizado com grandes desempenhos, destaques, e depois outros momentos em que será muito difícil. E nós vimos exatamente isso. E agora estamos no segundo ano e ele continua a se desenvolver da maneira que esperávamos e prevíamos."

"É claro que na Itália todo mundo quer falar sobre campeonatos mundiais e surgem comparações com [o falecido tricampeão brasileiro Ayrton] Senna, algo que não gosto de ler porque ele tem 19 anos", completou.

Wolff elogiou como Antonelli está lidando com a pressão.

"Ele está lidando muito bem", declarou. "Acho que na equipe há momentos em que colocamos o braço em volta dele. Em outros momentos, exercemos mais pressão. Mas, no geral, tudo está se encaixando como esperado."

Wolff disse que Russell, que começou a temporada como favorito ao título e líder da equipe na pista, não teve sorte depois de vencer a corrida de abertura na Austrália.

"Até agora, não vi muitos erros cometidos por George, mas vi corridas que poderiam ter sido vencidas por ele, com safety cars ou preso no tráfego", afirmou Wolff.

"Ele pilota em um nível tão alto que é fundamental para o sucesso da equipe. Ele tem uma grande personalidade. É um piloto da Mercedes e isso fica evidente."

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

 

Relacionadas
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, f1, gp japão
Antonelli vence GP do Japão de F1 e assume liderança do campeonato
Formula One F1 - Australian Grand Prix - Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne, Australia - March 7, 2026 Mercedes' George Russell during qualifying REUTERS/Mark Peterson
GP da Austrália: Mercedes domina classificação com Russell e Antonelli
ginástica rítmica, conjunto, Brasil, etapa, Copa do Mundo, Baku 2026, prata
Brasil é prata com nova série de 5 bolas em etapa da Copa do Mundo
Fórmula 1 Kimi Antonelli líder mercedes Toto Wollf Ayrton Senna F1
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 26/12/2025 – Pessoas cuidam da hidratação em dia de calor no Rio de Janeiro. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Meio Ambiente Onda de calor atingirá 4 estados; Inmet alerta para riscos à saúde
seg, 20/04/2026 - 19:07
FILE PHOTO: Petróleo A pump jack operates near a crude oil reserve in the Permian Basin oil field near Midland, Texas, U.S. February 18, 2025. REUTERS/Eli Hartman/File Photo
Internacional Petróleo sobe 6% com temores de colapso do cessar-fogo entre EUA e Irã
seg, 20/04/2026 - 19:04
Dacar - 20/04/2026 - Abertura do Fórum internacional de Dacar. Foto: FÓRUM INTERNACIONAL DE DACAR
Internacional Líderes africanos pedem soberania e integração para superar terrorismo
seg, 20/04/2026 - 18:54
Gabriel Araújo fatura prêmio Laureus 2026 de melhor atleta com deficiência
Esportes Gabriel Araújo conquista Laureus, maior premiação do esporte mundial
seg, 20/04/2026 - 18:54
20.04.2026 – Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Declaração conjunta à imprensa. Palácio de Herrenhause, Alemanha. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Economia Brasil e Alemanha firmam acordo sobre minerais críticos e terras raras
seg, 20/04/2026 - 18:40
Londres - 20/04/2026 - Bloco com o símbolo, número atômico e número de massa do disprósio (Dy), uma terra rara pesada. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/Proibida reprodução.
Economia Empresa dos EUA compra mineradora brasileira de terras raras
seg, 20/04/2026 - 18:34
Ver mais seta para baixo